Ультиматум от Эрдогана. Турция выдвигает новые условия для Швеции и Финляндии

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган выдвинул новые условия для Финляндии и Швеции. Турецкий лидер хочет извлечь из скандинавских стран "террористов". Однако министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что новые условия Эрдоган озвучил как реакцию на повешение чучела турецкого лидера в Стокгольме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников
Турецкие СМИ сообщают, что Реджеп Эрдоган требует от Финляндии и Швеции передать 130 террористов, чтобы его страна ратифицировала вступление скандинавских стран в НАТО. Несмотря на заявления президента Турции, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заверил, что его страна не получала список террористов.
На прошлой неделе перед мэрией Стокгольма активисты повесили чучело Эрдогана. По этому поводу турецкие власти начали свое расследование, а премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал инцидент "диверсией".
Только две страны из 30 членов НАТО не ратифицировали вступление Финляндии и Швецы в военный альянс, ими оказались Венгрия и Турция. Турция требует от будущих членов изменить политику и выдать активистов курдских организаций, действовавших на территории скандинавских стран. Эрдоган считает, что курдские объединения в Финляндии и Швеции представляют террористическую угрозу для его страны.
По данным финского агентства STT, с 2019 по 2022 год Турция подала в Финляндию около 10 запросов на экстрадицию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган дал совет Путину о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о президенте Финляндии, который рассказал, что его страна готова поставлять танки в Украину.
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