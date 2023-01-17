Ультиматум от Эрдогана. Турция выдвигает новые условия для Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Эрдоган выдвинул новые условия для Финляндии и Швеции. Турецкий лидер хочет извлечь из скандинавских стран "террористов". Однако министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что новые условия Эрдоган озвучил как реакцию на повешение чучела турецкого лидера в Стокгольме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Турецкие СМИ сообщают, что Реджеп Эрдоган требует от Финляндии и Швеции передать 130 террористов, чтобы его страна ратифицировала вступление скандинавских стран в НАТО. Несмотря на заявления президента Турции, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заверил, что его страна не получала список террористов.

"Мы не получили новый список людей, которых нужно передать Турции", – сказал Хаависто.

На прошлой неделе перед мэрией Стокгольма активисты повесили чучело Эрдогана. По этому поводу турецкие власти начали свое расследование, а премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал инцидент "диверсией".

Только две страны из 30 членов НАТО не ратифицировали вступление Финляндии и Швецы в военный альянс, ими оказались Венгрия и Турция. Турция требует от будущих членов изменить политику и выдать активистов курдских организаций, действовавших на территории скандинавских стран. Эрдоган считает, что курдские объединения в Финляндии и Швеции представляют террористическую угрозу для его страны.

По данным финского агентства STT, с 2019 по 2022 год Турция подала в Финляндию около 10 запросов на экстрадицию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган дал совет Путину о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте Финляндии, который рассказал, что его страна готова поставлять танки в Украину.

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