Рейс авиакомпании "Азимут", выполнявший маршрут из Сочи в Анталию, завершился драматическим инцидентом. После приземления в турецком аэропорту у самолета Sukhoi SuperJet 100 загорелся двигатель. Инцидент произошел 24 ноября в 21:30 по местному времени.

Пожар самолета с российскими туристами. Фото из открытых источников

На борту пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 находились 79 пассажиров, среди которых преимущественно туристы из России. После возгорания экипаж организовал эвакуацию из самолета с помощью аварийных горок. Благодаря оперативным действиям экипажа и спасателей удалось избежать жертв.

"Все пассажиры были эвакуированы безопасно. Никто не пострадал", — сообщил заместитель губернатора Анталии.

Пожар локализовали сразу после его возникновения, и огонь не распространился на остальные самолеты. Инцидент произошел при сложных погодных условиях, что могло стать дополнительным фактором риска.

"После посадки в аэропорту Анталия (Турция) произошло возгорание самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Погибших нет", — говорится в комментарии Росавиации российским СМИ.

Это очередной инцидент с самолетом Sukhoi SuperJet 100, который подвергается критике из-за своей ненадежности. Самая большая трагедия, связанная с этим типом самолетов, произошла в мае 2020 года. После аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 41 из 78 пассажиров погибли из-за пожара, вызванного утечкой топлива.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странном полете пассажирского самолета с россиянами, который чуть не залетел в Украину.

Также "Комментарии" писали об авиакатастрофе самолета DHL, который упал на дом в Вильнюсе. Среди причин падения самолета рассматривается террористический акт со стороны РФ.



