В Анкаре удивили заявлением о членстве Украины в НАТО

Турция не против вступления Украины в НАТО, но подчеркивает необходимость реалистичного подхода к этому процессу / Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью, опубликованном на сайте МИД Турции.

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"Мы должны быть очень реалистичными. Мы открыто заявили, что поддерживаем членство Украины в НАТО. Это официальная позиция, которую выразил президент Реджеп Тайип Эрдоган", — отметил он.

Фидан также прокомментировал позицию США относительно членства Украины в НАТО, которая остается негативной.

"Я не думаю, что предыдущая администрация поддерживала вступление Украины в НАТО. Поэтому считаю, что новой политики в этом вопросе не было", — отметил турецкий министр.

Он добавил, что между Турцией, европейскими странами и Украиной продолжаются переговоры по вступлению Украины в НАТО.

"Украина стремится стать членом НАТО не просто для того, чтобы быть частью альянса, а для того чтобы получить гарантии безопасности", — подчеркнул Фидан.

"На данный момент вопрос безопасности является одним из основных предметов обсуждения. Украина, в частности, хочет членства в НАТО или, в крайнем случае, создания международной коалиции для развертывания сил вдоль линии фронта. Однако россияне могут иметь другие представления о том, как должна выглядеть гарантия безопасности. Это предмет наших обсуждений, вместе с альтернативными сценариями", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО пока не обсуждается. Уолтц пояснил, что Соединенные Штаты не будут стремиться к тому, чтобы Украина стала частью НАТО. Он также добавил, что США поддерживают гарантии безопасности для Украины от Великобритании и Франции.