В Лондоне Турция сделает предложение Зеленскому по поводу войны: подробности

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече европейских лидеров в Лондоне, которая состоится 2 марта, подтвердит инициативу Анкары по организации мирных переговоров между Украиной и Россией, сообщил турецкий дипломатический источник агентству Reuters.

Турция и Украина

При этом журналисты напомнили, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 именно Турция стала площадкой для первых прямых переговоров между Киевом и Москвой. Кроме того, Анкара сыграла ключевую роль в заключении зернового соглашения, которое обеспечивало безопасный экспорт украинского зерна через Черное море.

По данным источника агентства, во время встречи в Лондоне Фидан проинформирует европейских лидеров о дипломатических усилиях Турции, направленных на достижение справедливого и крепкого мира. Он также подтвердит позицию Анкары по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, по информации издания, глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара готова играть важную роль в возможных мирных переговорах. Ожидается, что он призовет все стороны сосредоточиться на укреплении региональной безопасности, стабильности и экономическом процветании.

Как отмечает Reuters, Турция сохраняет балансированную позицию в войне: она поддерживает Киев военной помощью, однако не приобщается к западным санкциям против России.

В прошлом месяце Турцию посетил президент Украины Владимир Зеленский, в то время как в Эр-Рияде проходили переговоры между представителями США и России без участия Киева.

Также на этой неделе Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Анкаре. По словам источника издания, накануне – в субботу – Фидан и Лавров обсудили последние события вокруг войны во время телефонного разговора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не смог заставить Зеленского капитулировать на камеры во время прошедших накануне в Вашингтоне переговоров.



