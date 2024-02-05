В МИД Турции рассказали, что Эрдоган обсудит с Путиным: как это касается Украины

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Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин во время переговоров в Турции обсудят новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу A Haber сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в воскресенье, сообщает Reuters.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По той информации, что есть на данный момент Путин должен посетить Турцию 12 февраля. Этот визит должен стать первой поездкой российского диктатора в страну-члена НАТО после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Фидан заявил, что существуют усилия, направленные на поиск "новых методов" транспортировки украинского зерна на мировые рынки.
Фидан отметил, что некоторые корабли смогли перевезти украинское зерно из Черного моря даже без соглашения с Россией.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле официально подтвердили, что в феврале российский диктатор Владимир Путин собрался посетить Турцию. И подчеркнули, что одним из основных предметов переговоров станет ситуация в Украине. К чему может привести эта поездка? Какую игры может вести турецкий лидер Реджеп Эрдоган, учитывая, что Турция всё же член НАТО, а РФ, по заявлениям ее руководства и пропагандистов, как раз таки воюет с Альянсом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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