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В МИД Турции рассказали, что Эрдоган обсудит с Путиным: как это касается Украины

Турция готовит новый механизм экспорта украинского зерна

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин во время переговоров в Турции обсудят новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу A Haber сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в воскресенье, сообщает Reuters.

В МИД Турции рассказали, что Эрдоган обсудит с Путиным: как это касается Украины

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По той информации, что есть на данный момент Путин должен посетить Турцию 12 февраля. Этот визит должен стать первой поездкой российского диктатора в страну-члена НАТО после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Фидан заявил, что существуют усилия, направленные на поиск "новых методов" транспортировки украинского зерна на мировые рынки.

"Предыдущее зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма, сейчас мы увидели, что есть возможность перейти к другому механизму, и сейчас прилагаются усилия, чтобы конкретизировать эту возможность", — сказал глава МИД Турции, добавив, что Эрдоган поднимет этот вопрос во время встречи с Путиным.

Фидан отметил, что некоторые корабли смогли перевезти украинское зерно из Черного моря даже без соглашения с Россией.

"Мы хотим прояснить эту де-факто (ситуацию) с помощью нового механизма", — высказался дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле официально подтвердили, что в феврале российский диктатор Владимир Путин собрался посетить Турцию. И подчеркнули, что одним из основных предметов переговоров станет ситуация в Украине. К чему может привести эта поездка? Какую игры может вести турецкий лидер Реджеп Эрдоган, учитывая, что Турция всё же член НАТО, а РФ, по заявлениям ее руководства и пропагандистов, как раз таки воюет с Альянсом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/turkey-discuss-new-mechanism-ukraine-black-sea-grain-exports-with-russia-2024-02-04/
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