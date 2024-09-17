В разведке Турции сообщили, как нужно завершить войну РФ против Украины

Решение российско-украинской войны должно основываться на создании новой архитектуры безопасности, основанной на международном праве, заявил руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калин, сообщает издание Hürriyet.

Ибрагим Калин

По словам Калина, Турция будет продолжать как открытые, так и тайные усилия своей разведки по содействию завершению войны в Украине и конфликту в секторе Газа. Он также подчеркнул, что в современных условиях международная система становится все более нестабильной, в частности из-за глобальных кризисов, связанных с войной в Украине и ситуацией в Газе.

"Русско-украинскую войну следует решать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права", — отметил Калин.

Относительно палестино-израильского конфликта Калин отметил важность немедленного прекращения боевых действий. По его мнению, для долгосрочного мира необходимо добиться решения о создании двух государств и прекращении оккупации.

Глава разведки отметил, что Турция продолжит свои многосторонние открытые и тайные усилия по прекращению войны в Украине и секторе Газа.

Сообщается также, что Ибрагим Калин принял участие в состоявшейся в Азербайджане конференции по безопасности 14-15 сентября. Основной темой мероприятия, где собрались руководители разведывательных служб и безопасности около 50 стран, были современные вызовы глобальным транспортным путям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Крым нужно вернуть Украине. Также он подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.



