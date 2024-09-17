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В разведке Турции сообщили, как нужно завершить войну РФ против Украины

В Турции считают, что нужно строить новую архитектуру безопасности

сегодня, 15:02
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Ткачик Олеся

Решение российско-украинской войны должно основываться на создании новой архитектуры безопасности, основанной на международном праве, заявил руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калин, сообщает издание Hürriyet.

В разведке Турции сообщили, как нужно завершить войну РФ против Украины

Ибрагим Калин

По словам Калина, Турция будет продолжать как открытые, так и тайные усилия своей разведки по содействию завершению войны в Украине и конфликту в секторе Газа. Он также подчеркнул, что в современных условиях международная система становится все более нестабильной, в частности из-за глобальных кризисов, связанных с войной в Украине и ситуацией в Газе.

"Русско-украинскую войну следует решать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права", — отметил Калин.

Относительно палестино-израильского конфликта Калин отметил важность немедленного прекращения боевых действий. По его мнению, для долгосрочного мира необходимо добиться решения о создании двух государств и прекращении оккупации.

Глава разведки отметил, что Турция продолжит свои многосторонние открытые и тайные усилия по прекращению войны в Украине и секторе Газа.

Сообщается также, что Ибрагим Калин принял участие в состоявшейся в Азербайджане конференции по безопасности 14-15 сентября. Основной темой мероприятия, где собрались руководители разведывательных служб и безопасности около 50 стран, были современные вызовы глобальным транспортным путям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Крым нужно вернуть Украине. Также он подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.




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Источник: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mit-baskani-kalindan-ukrayna-ve-gazze-aciklamasi-42534031
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