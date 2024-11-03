В Турции назвали ключевое условие для прекращения войны в Украине путем переговоров

Достижение справедливого урегулирования конфликта в Украине возможно только при сохранении территориальной целостности страны, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Турция и Украина

"У нас есть особые отношения с обеими сторонами. Мы готовы их выслушать, ведь настоящий друг всегда говорит правду. Справедливое решение войны должно быть найдено в пределах территориальной целостности Украины", — отметил Фидан в интервью газете Hürriyet.

По словам турецкого министра, усталость обеих сторон может повлечь за собой новые обстоятельства в 2025 году.

При этом Фидан подчеркнул, что ни Россия, ни Украина не хотят выглядеть проигравшими в этом конфликте, поэтому поиск точек соприкосновения между ними продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что редактор политического отдела немецкого издания Die Zeit Алиса Бота утверждает, что Украина и Россия, якобы, участвуют в тайных переговорах о возможных уступках. По ее информации, в рамках таких встреч обсуждаются вопросы взаимного избегания ударов по энергетической инфраструктуре, обмен пленными, возвращение незаконно вывезенных украинских детей и зернового соглашения. Как отмечает Бота, переговоры проводились в разных локациях — Копенгагене, Киеве, Мальте, Давосе и даже в Джидде, Саудовская Аравия, при участии представителей Китая.

По словам Боты, так называемая "track-two" дипломатия направлена на изучение пределов возможных уступок. Готова ли Украина к определенным компромиссам? Можно ли отложить вопрос Крыма на позже? В каких аспектах Россия готова пойти на уступки? Такие обсуждения проходят за закрытыми дверями и на неформальных уровнях, утверждает Бота.



