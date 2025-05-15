В Турции визит Зеленского назвали "проколом": что сделал не так украинский президент

Президент Украины Владимир Зеленский не должен находиться в Турции в день ожидаемых украинско-российских переговоров, если придерживаться дипломатического протокола. Об этом в комментарии для "Киев 24" заявила турецкая эксперт по международным отношениям Рамия Мамедова.

Владимир Зеленский и президент Эрдоган (фото из открытых источников)

"Президент Украины тоже не должен приезжать на эту встречу. Да, я понимаю, что украинская сторона пытается показать, что она больше стремится к миру, чем российская сторона. Но я думаю, что все-таки по протоколу Зеленского сегодня вообще не должно быть. Он мог бы приехать прямо на день или два раньше, встретиться с Эрдоганом и просто вернуться", — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что теперь внимание приковано к началу переговоров между делегациями Украины и РФ, а также заявлениям от США и Турции. Ведь в Стамбуле находятся и госсекретарь США Марко Рубио, и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Сегодня все министры собрались здесь для того, чтобы в конце концов понять, каким будет результат всех этих переговоров", — подытожила Рамия Мамедова.

Присутствие американского и турецкого чиновников может свидетельствовать о повышенном внимании Вашингтона и Анкары к переговорному процессу и ожидания конкретных результатов от нынешней встречи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что не будет бегать по миру за Путиным, но имеет другой план. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основная цель переговоров в Стамбуле — прекращение огня. Такое заявление он сделал под свой брифинг после переговоров с президентом Эрдоганом.

По словам президента Украины, ему, главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ нечего делать в Стамбуле, поскольку Владимир Путин на переговоры не приехал. Зеленский также пригрозил, что если Россия не продемонстрирует готовность к завершению войны, Украина попросит США, Евросоюз и страны глобального Юга ввести против РФ жесткие санкции.