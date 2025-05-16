В Турции заявили, что между Украиной и РФ достигнуто принципиальное соглашение: детали

После переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся 16 мая в Стамбуле, стороны достигли принципиального соглашения о проведении новой встречи.

Переговоры Украины и РФ

Такие детали переговоров обнародовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, отметив важность этого дня для мира в мире.

Фидан также сообщил, что Украина и Россия договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000", что, по его словам, будет способствовать укреплению доверия между сторонами.

Кроме того, участники переговоров договорились подготовить письменные условия по прекращению боевых действий. Они также подтвердили намерение провести новую встречу в будущем.

"Как Турция, мы будем и дальше прилагать все усилия для достижения длительного мира между Россией и Украиной", — заявил Фидан.

Встреча в Стамбуле стала важным шагом на пути урегулирования конфликта, ведь впервые за длительное время стороны публично договорились о следующих шагах.

При этом известно, что, по информации журналиста Economist Оливера Кэррола, во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия настроена на длительную войну и готова воевать столько, сколько понадобится.

Он подчеркнул, что, несмотря на якобы нежелание войны, Россия готова продолжать боевые действия один, два или даже три года.

Во время встречи Мединский также припомнил Петра I, заявив, что его финансировали Англия и Франция, и намекнул, что если бы не война с Россией, Швеция могла бы оставаться великой державой и сегодня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Раде возмущены требованиями, которые РФ выставила Украине в Стамбуле.



