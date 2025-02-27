Важное решение по Украине: стало известно о чем говорили Эрдоган с Лавровым

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Турция, получившая вторую по численности армию в НАТО после США, готова рассмотреть возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых по этому вопросу.
Реджеп Тайип Эрдоган и Лавров (фото из открытых источников)
По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вариант в ходе состоявшихся в Анкаре в начале месяца отдельных встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Это делает предложение Турции помочь в мониторинге потенциального перемирия критически важным для облегчения нагрузки на европейских союзников, включая Великобританию и Францию, разрабатывающих планы по миротворческим силам в Украине под руководством европейских стран", – отмечает Bloomberg.
В то же время Турция не будет участвовать в миротворческой миссии, если ее не привлекут ко всем консультациям и подготовительным процессам по ее созданию. Кроме того, вопрос прекращения огня остается открытым.
Напомним, что "Комментарии" писали о переговорах РФ и США в Стамбуле. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона не получала никакой информации о проходящих в Стамбуле переговорах между США и Россией. Видео его заявления быстро распространилось в соцсетях.По его словам, эти переговоры, вероятно, не касаются Украины, однако МИД будет внимательно следить за заявлениями сторон.
Новости