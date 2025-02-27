Важное решение по Украине: стало известно о чем говорили Эрдоган с Лавровым

Турция, получившая вторую по численности армию в НАТО после США, готова рассмотреть возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых по этому вопросу.

Реджеп Тайип Эрдоган и Лавров (фото из открытых источников)

По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вариант в ходе состоявшихся в Анкаре в начале месяца отдельных встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Это делает предложение Турции помочь в мониторинге потенциального перемирия критически важным для облегчения нагрузки на европейских союзников, включая Великобританию и Францию, разрабатывающих планы по миротворческим силам в Украине под руководством европейских стран", – отмечает Bloomberg.

В то же время Турция не будет участвовать в миротворческой миссии, если ее не привлекут ко всем консультациям и подготовительным процессам по ее созданию. Кроме того, вопрос прекращения огня остается открытым.

Напомним, что "Комментарии" писали о переговорах РФ и США в Стамбуле. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона не получала никакой информации о проходящих в Стамбуле переговорах между США и Россией. Видео его заявления быстро распространилось в соцсетях.

По его словам, эти переговоры, вероятно, не касаются Украины, однако МИД будет внимательно следить за заявлениями сторон.

"Нас не информировали, узнали из публичной информации… Нигде публично не заявлялось, что там будет обсуждаться Украина. Мне кажется, что они говорили, что там будут обсуждаться российско-американские двусторонние отношения. Поэтому будем следить за тем, какие будут публичные заявления после этих переговоров, будем их анализировать", — отметил Тихий.