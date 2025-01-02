Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна выступает за немедленное прекращение огня и установление мира в Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре после встречи с министром иностранных дел Бельгии Бернаром Квентеном.

Война в Украине

"Мы обсудили региональные вопросы, в частности, ситуацию в Украине. Мы, безусловно, стремимся к скорейшему прекращению огня и достижению мира. Война, которая происходит в центре Европы в 21 веке, должна завершиться как можно скорее. Кризисы, вызванные этой войной, включая миграционные, экономические и другие, должны прекратиться. Эти мнения мы высказали во время наших переговоров", — отметил Фидан.

Говоря о ситуации в Сирии, глава турецкого МИД отметил важность поддержки сирийского народа.

"Мы надеемся, что сирийцы как можно быстрее смогут определить свое будущее. Для этого им необходима квалифицированная поддержка международного сообщества. Турция делает все возможное для мобилизации как собственных ресурсов, так и ресурсов международного сообщества", – заявил он.

По словам министра, в настоящее время достигнут определенный консенсус относительно необходимости предоставления Сирии экономических, финансовых и коммерческих инструментов для восстановления страны.

Фидан также подчеркнул важность обеспечения внутреннего единства нового сирийского правительства, обеспечения безопасности, территориальной целостности и политического суверенитета Сирии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина должна "продать себя" избранному президенту США Дональду Трампу, и сделать это как можно дороже, отметил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.



