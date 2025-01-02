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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна выступает за немедленное прекращение огня и установление мира в Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре после встречи с министром иностранных дел Бельгии Бернаром Квентеном.
Война в Украине
Говоря о ситуации в Сирии, глава турецкого МИД отметил важность поддержки сирийского народа.
По словам министра, в настоящее время достигнут определенный консенсус относительно необходимости предоставления Сирии экономических, финансовых и коммерческих инструментов для восстановления страны.
Фидан также подчеркнул важность обеспечения внутреннего единства нового сирийского правительства, обеспечения безопасности, территориальной целостности и политического суверенитета Сирии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина должна "продать себя" избранному президенту США Дональду Трампу, и сделать это как можно дороже, отметил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.
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