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Выборы в Турции: Эрдоган прямо перед камерами раздавал деньги избирателям (ВИДЕО)

28 мая в Турции проходит второй тур выборов на пост президента

сегодня, 18:37
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Автор:

Лиля Воробьева








Во время второго тура выборов прямо на избирательном участке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал раздавать деньги избирателям. Об этом сообщает РБК-Украина .

Выборы в Турции: Эрдоган прямо перед камерами раздавал деньги избирателям (ВИДЕО)

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Политик прибыл на свой избирательный участок, чтобы проголосовать. Но, вероятно, решил раздать немного денег людям, которые были в тот момент на участке. Эрдоган, не скрываясь от камер, начал давать людям деньги.


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На опубликованном видео в Сети видно, как Эрдоган раздавал банкноты стоимостью 200 лир (около $10), пожимая руки своим поклонникам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что результаты опроса во втором туре на выборах в Турции . Турецкая социологическая компания KONDA провела опрос в преддверии второго тура президентских выборов. Согласно ее исследованиям, действующий лидер Турции Реджеп Эрдоган сохранит пост президента. 28 мая в Турции проходит второй тур президентских выборов. Главными кандидатами на победу являются действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и общий кандидат от оппозиционных сил Кемаль Киличдароглу.

Социологическое исследование KONDA указывает, что Реджеп Эрдоган в очередной раз сохранит свой пост. Согласно показателям от KONDA, за него проголосует 52,7% опрошенных, тогда как Кемаль Киличдароглу получит поддержку у 47,3% респондентов. Компания KONDA выделяет три основных аспекта, которые могут повлиять на результаты выборов. Это события последних дней перед вторым туром, решение кандидатов, проигравших в первом туре и явка избирателей на выборах. Напомним, что в первом туре Реджеп Эрдоган набрал 49,52% голосов, тогда как Кемаль Киличдароглу получил 44,88%. Начало голосования во втором туре в Турции стартовало в восемь часов утра, а завершится в 17:00.



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