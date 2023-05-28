Выборы в Турции: Эрдоган прямо перед камерами раздавал деньги избирателям (ВИДЕО)



















Во время второго тура выборов прямо на избирательном участке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал раздавать деньги избирателям. Об этом сообщает РБК-Украина . Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников) Политик прибыл на свой избирательный участок, чтобы проголосовать. Но, вероятно, решил раздать немного денег людям, которые были в тот момент на участке. Эрдоган, не скрываясь от камер, начал давать людям деньги.

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На опубликованном видео в Сети видно, как Эрдоган раздавал банкноты стоимостью 200 лир (около $10), пожимая руки своим поклонникам. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что результаты опроса во втором туре на выборах в Турции . Турецкая социологическая компания KONDA провела опрос в преддверии второго тура президентских выборов. Согласно ее исследованиям, действующий лидер Турции Реджеп Эрдоган сохранит пост президента. 28 мая в Турции проходит второй тур президентских выборов. Главными кандидатами на победу являются действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и общий кандидат от оппозиционных сил Кемаль Киличдароглу. Социологическое исследование KONDA указывает, что Реджеп Эрдоган в очередной раз сохранит свой пост. Согласно показателям от KONDA, за него проголосует 52,7% опрошенных, тогда как Кемаль Киличдароглу получит поддержку у 47,3% респондентов. Компания KONDA выделяет три основных аспекта, которые могут повлиять на результаты выборов. Это события последних дней перед вторым туром, решение кандидатов, проигравших в первом туре и явка избирателей на выборах. Напомним, что в первом туре Реджеп Эрдоган набрал 49,52% голосов, тогда как Кемаль Киличдароглу получил 44,88%. Начало голосования во втором туре в Турции стартовало в восемь часов утра, а завершится в 17:00.



