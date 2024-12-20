Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни планирует объявить о новом пакете помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности (USAI). Эти средства будут использованы для закупки нового вооружения для Украины. Об этом сообщает Reuters.

Помощь США Украине. Фото: 24 Канал

По данным источников агентства, в пакет войдут системы по перехвату воздушных целей и артиллерийские боеприпасы. Однако точный перечень оборудования станет известен после официального объявления в ближайшие дни.

Согласно программе USAI, закупка военной техники осуществляется через оборонную промышленность или международных партнеров, а не из американских военных запасов. Это означает, что поставки могут занять месяцы или даже годы.

Этот пакет может стать одним из последних шагов США по прямой военной поддержке Украины, поскольку Киев готовится к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента. Трамп неоднократно подвергал сомнению целесообразность военной помощи Украине и обещал завершить войну через 24 часа после вступления в должность в январе.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году Соединенные Штаты выделили Украине в общей сложности 175 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда ушло на нужды в сфере безопасности. Приблизительно половина этой суммы была выделена через программу USAI, остальные — через прямые поставки со складов в соответствии с президентскими полномочиями. В настоящее время остаток таких полномочий составляет 5,6 миллиарда долларов.

Будущая поддержка под вопросом

Как отмечает Reuters, хотя администрация Байдена готовится к оглашению нового пакета, остается неопределенность дальнейшего финансирования USAI.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал масштаб участия США в конфликте, призывая европейских союзников брать на себя больше финансовых обязательств. Кроме того, некоторые республиканцы, которые получат контроль над Конгрессом в следующем месяце, выражают растущий скептицизм по поводу помощи Киеву.

Эта позиция, несмотря на поддержку Украины со стороны многих членов Конгресса, вызывает обеспокоенность по поводу дальнейшей политики США при возможной администрации Трампа.

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