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Главная Новости Мир США Администрация Байдена вводит новую стратегию: какие мировые проблемы может решить новая власть Америки
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Администрация Байдена вводит новую стратегию: какие мировые проблемы может решить новая власть Америки

Американские власти выбрали мирный способ решения проблем и дипломатию

сегодня, 08:45
Автор:

Кириєнко Анна

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в своей речи новую стратегию и основные цели внешней политики США. Об этом сообщает издание Голос Америки.

Администрация Байдена вводит новую стратегию: какие мировые проблемы может решить новая власть Америки

Стратегия Америки: чем будет заниматься администрация Байдена в этом году. Фото: gazeta.ru

Американские власти планируют в первую очередь снова восстановить лидерство американской дипломатии в мире, наладить отношения с союзниками и достойно противостоять своим оппонентам, среди которых — Китай, Россия и Иран.

По словам Энтони Блинкена, Америка ставит в приоритет мирное решение конфликтов, дипломатию, а не военные вмешательства. Несмотря на это Соединенные штаты имеют одну из самых сильных армий в мире, которая обладает новейшим сверхмощным оружием.

Поэтому основными задачами и целями администрации Америки стали:

— противодействие COVID-19, усиление медицинской и научной сферы;

— решение коронакризиса, создание более инклюзивной глобальной экономики;

— пропаганда и совершенствования демократического режима в мире;

— создание гуманной системы иммиграции;

— укрепление связей с партнерами страны;

— привлечение внимания к экологии, использование "зеленой энергетики";

— решение конфликтов и урегулирования отношений с Китаем.

Энтони Блинкен сообщил, что это главные направления, положительный эффект от которых ощутит не только Америка, но и мир. Однако США также будут обращать внимание и на другие важные вопросы, не перечисленные в списке.

Напомним, что в США назвали условия выделения Украине дополнительных 150 млн долларов помощи. Для этого Украина должна добиться достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах. В США призвали Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, и модернизироваться оборонный сектор соответствии с принципами и стандартами НАТО. Реально ли это сделать Украине в нынешних условиях и как скоро? Что для этого нужно? Кто это тормозит? Читайте в нашем материале.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/blinken-8-goals/5800300.html
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