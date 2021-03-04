Администрация Байдена вводит новую стратегию: какие мировые проблемы может решить новая власть Америки

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в своей речи новую стратегию и основные цели внешней политики США. Об этом сообщает издание Голос Америки.

Стратегия Америки: чем будет заниматься администрация Байдена в этом году. Фото: gazeta.ru

Американские власти планируют в первую очередь снова восстановить лидерство американской дипломатии в мире, наладить отношения с союзниками и достойно противостоять своим оппонентам, среди которых — Китай, Россия и Иран.

По словам Энтони Блинкена, Америка ставит в приоритет мирное решение конфликтов, дипломатию, а не военные вмешательства. Несмотря на это Соединенные штаты имеют одну из самых сильных армий в мире, которая обладает новейшим сверхмощным оружием.

Поэтому основными задачами и целями администрации Америки стали:

— противодействие COVID-19, усиление медицинской и научной сферы;

— решение коронакризиса, создание более инклюзивной глобальной экономики;

— пропаганда и совершенствования демократического режима в мире;

— создание гуманной системы иммиграции;

— укрепление связей с партнерами страны;

— привлечение внимания к экологии, использование "зеленой энергетики";

— решение конфликтов и урегулирования отношений с Китаем.

Энтони Блинкен сообщил, что это главные направления, положительный эффект от которых ощутит не только Америка, но и мир. Однако США также будут обращать внимание и на другие важные вопросы, не перечисленные в списке.

Напомним, что в США назвали условия выделения Украине дополнительных 150 млн долларов помощи. Для этого Украина должна добиться достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах. В США призвали Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, и модернизироваться оборонный сектор соответствии с принципами и стандартами НАТО. Реально ли это сделать Украине в нынешних условиях и как скоро? Что для этого нужно? Кто это тормозит? Читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!