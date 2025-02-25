Администрация Трампа дает задний ход в вопросе сроков окончания войны в Украине

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Ткачик Олеся
Администрация президента США Дональда Трампа провела первую встречу с представителями России, обсуждая возможность завершения войны против Украины. Кремль выразил готовность прекратить боевые действия, однако при определенных условиях. Об этом сообщил государственный секретарь США Марк Рубио в интервью Breitbart News.
США
По его словам, во время встречи американская сторона задала прямой вопрос о готовности Москвы прекратить войну.
При этом госсекретарь США подчеркнул, что первоочередная задача Вашингтона – собрать обе стороны за столом переговоров и начали именно с россиян.
В то же время он добавил, что никакие договоренности не могут быть достигнуты без участия Украины.
Также он признал, что переговоры могут длиться долго и не гарантируют скорых результатов.
При этом Рубион даже предположил, что переговорный процесс может не принести ожидаемых результатов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в США хотят приструнить "плохого Владимира".
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