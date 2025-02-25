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Администрация Трампа дает задний ход в вопросе сроков окончания войны в Украине

Рубио рассказал о переговорах с Россией по установлению мира в Украине

25 февраля 2025, 17:20
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Ткачик Олеся

Администрация президента США Дональда Трампа провела первую встречу с представителями России, обсуждая возможность завершения войны против Украины. Кремль выразил готовность прекратить боевые действия, однако при определенных условиях. Об этом сообщил государственный секретарь США Марк Рубио в интервью Breitbart News.

Администрация Трампа дает задний ход в вопросе сроков окончания войны в Украине

США

По его словам, во время встречи американская сторона задала прямой вопрос о готовности Москвы прекратить войну.

"Они ответили утвердительно, но не конкретизировали свои требования", — отметил Рубио.

При этом госсекретарь США подчеркнул, что первоочередная задача Вашингтона – собрать обе стороны за столом переговоров и начали именно с россиян.

"Поэтому на прошлой неделе мы встретились с ними, и главный вопрос был: "Вы вообще заинтересованы в завершении этого конфликта или нет?" Они сказали, что были бы заинтересованы – при определенных условиях. Мы не обсуждали, что это при условии. Следующий шаг – встретиться с ними снова в подходящий момент, с нужными людьми в комнате и начать обсуждать, что именно нужно для прекращения войны", — подчеркнул Рубио.

В то же время он добавил, что никакие договоренности не могут быть достигнуты без участия Украины.

"Мы должны задать этот же вопрос Украине, потому что война не может быть остановлена, если обе стороны не согласятся", — сказал госсекретарь.

Также он признал, что переговоры могут длиться долго и не гарантируют скорых результатов.

При этом Рубион даже предположил, что переговорный процесс может не принести ожидаемых результатов.

"Но почему кто-то должен критиковать президента Трампа за стремление прекратить войну, которая стоила миллиарды долларов, сотни тысяч жизней и повлекла колоссальные человеческие страдания ?" – добавил Рубио.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в США хотят приструнить "плохого Владимира".




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Источник: https://www.breitbart.com/politics/2025/02/24/exclusive-secretary-of-state-marco-rubio-rips-united-nations-as-antagonistic-on-ukraine-vs-russia-resolution-president-trump-wants-to-end-this-war/
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