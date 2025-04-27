Администрация Трампа рассматривает варианты возобновления диалога с Северной Кореей

Администрация Трампа тихо проводила дискуссии и консультировалась с внешними экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с Северной Кореей, сообщили Axios высокопоставленный чиновник США и три дополнительных источника, знакомых с этими дискуссиями.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Отмечается, что Северная Корея достигла тревожных ядерных успехов после того, как президент Трамп и Ким Чен Ын провели два драматических, но, наконец, неудачных саммита. Хотя ничего не кажется неизбежным, Трамп четко дал понять, что он хотел бы восстановить связь с Ким Чен Ыном — возможно, лицом к лицу — и его команда национальной безопасности готовится к такому сценарию.

Северная Корея занимает относительно низкую позицию в списке приоритетов Трампа, но новейшее в мире ядерное государство редко остается за пределами международной повестки дня надолго.

"Мы собираем агентства, чтобы понять, где северокорейцы сегодня. Многое изменилось за последние четыре года. Мы оцениваем, диагностируем и говорим о потенциальных путях, включая привлечение", — сказал высокопоставленный чиновник США.

"Дискуссии за закрытыми дверями" с участием экспертов аналитических центров и нынешних и бывших официальных лиц США "свидетельствуют о том, что администрация Трампа рассматривает различные сценарии другой встречи Трампа и Кима", — сказал Эндрю Ео, старший научный сотрудник Института Брукингса. "Многие положительные заявления" Трампа о Ким Чен Ыне за последние шесть месяцев свидетельствуют о том, что он заинтересован в этом пути, добавил Ео.

Бывший высокопоставленный чиновник США сказал, что члены администрации занимались некоторым "начальным планированием", зная, что может понадобиться только "одно цветастое письмо" от Кима, чтобы привлечь внимание Трампа, "тогда вы отправляетесь к гонке".

На прошлой неделе посол Швеции в Северной Корее, представляющий интересы США в стране, посетил Вашингтон для консультаций с официальными лицами и экспертами США.

Один источник, знакомый с визитом, сообщил, что в основном речь шла об измерении температуры в Вашингтоне по взаимодействию с Пхеньяном.

Представители Государственного департамента и Совета национальной безопасности также принимали участие в многочисленных круглых столах с внешними экспертами по Северной Корее.

Один из источников сообщил, что одной из тем, поднимавшихся на этих закрытых встречах, был тот, кто, вероятно, будет северокорейским собеседником, если переговоры все-таки начнутся.

К тому же высокопоставленный чиновник США сказал Axios, что готовность режима участвовать будет зависеть от характера разговора.

Хотя прошлые переговоры были сосредоточены на денуклеаризации, Ким Чен Ын вряд ли будет серьезно рассматривать эту идею на данный момент, говорит бывший чиновник. Статус Северной Кореи как ядерного государства был закреплен в конституции страны и истории семьи Ким.

Если бы речь шла о контроле над вооружениями, о признании Северной Кореи государством, обладающим ядерным оружием, они будут вести эти разговоры целый день, — говорит бывший чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в случае, если Россия пойдет на масштабную эскалацию боевых действий в Сумской области, участие северокорейских военных в войне против Украины становится очень вероятным, считает военный эксперт Ян Матвеев.