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Slava Kot
Администрация Трампа снова разожгла споры, на этот раз запретив детскую книгу известной актрисы Джулианны Мур в школьных библиотеках Министерства обороны. Это решение возмутило автора, который выразил свое удивление в социальных сетях.
В США запретили книгу Джулианны Мур. Фото: Bloomsbury USA Childrens; Mega
Министерство обороны США провело "пересмотр соответствия" школьных библиотек, уделяя особое внимание книгам, которые могут быть связаны с "идеологией гендера или равенства". Этот анализ показал небольшое количество книг, которые были изъяты из доступа и сейчас проходят дальнейшую оценку.
Одной из этих книг оказалась книга Джулианны Мур, впервые опубликованная в 2007 году. Она рассказывает полуавтобиографическую историю 7-летней девочки, которая борется с неприятием своего облика – веснушек, но в конце концов находит в них уникальное преимущество. Как объясняет актриса, у книги есть универсальное послание: "что у всех нас есть проблемы, но нас связывает наша человечность и наше сообщество".
Актриса особенно озабочена тем, что дети из семей военных, как и ее собственная, могут быть лишены доступа к книге, содержание которой может их вдохновить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором.
Также "Комментарии" писали о заявлении Трампа, который сказал, что Зеленский проспал соглашение о редкоземельных металлах.
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