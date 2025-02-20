Администрация Трампа снова разожгла споры, на этот раз запретив детскую книгу известной актрисы Джулианны Мур в школьных библиотеках Министерства обороны. Это решение возмутило автора, который выразил свое удивление в социальных сетях.

В США запретили книгу Джулианны Мур. Фото: Bloomsbury USA Childrens; Mega

Министерство обороны США провело "пересмотр соответствия" школьных библиотек, уделяя особое внимание книгам, которые могут быть связаны с "идеологией гендера или равенства". Этот анализ показал небольшое количество книг, которые были изъяты из доступа и сейчас проходят дальнейшую оценку.

Одной из этих книг оказалась книга Джулианны Мур, впервые опубликованная в 2007 году. Она рассказывает полуавтобиографическую историю 7-летней девочки, которая борется с неприятием своего облика – веснушек, но в конце концов находит в них уникальное преимущество. Как объясняет актриса, у книги есть универсальное послание: "что у всех нас есть проблемы, но нас связывает наша человечность и наше сообщество".

"Для меня было огромным шоком, когда я узнала, что моя первая книга, Freckleface Strawberry, была запрещена администрацией Трампа в школах Министерства обороны", – написала 64-летняя актриса.

Актриса особенно озабочена тем, что дети из семей военных, как и ее собственная, могут быть лишены доступа к книге, содержание которой может их вдохновить.

"Я горжусь тем, что окончила Франкфуртскую американскую среднюю школу, школу Министерства обороны, когда-то действовавшую во Франкфурте, Германия. Я выросла с отцом, который был ветераном Вьетнама и провел свою карьеру в армии США. Я не могу не спросить, что такого противоречивого в этой книге, которую запретило правительство США", — отметила Мур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором.

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