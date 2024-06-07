США планируют внести изменения в свою стратегию по ядерному оружию.

Штаты пересмотрят ядерную стратегию. Фото из открытых источников

Как заявили в Белом доме, главный акцент в стратегии планируется сделать на соперничестве.

В администрации Джо Байдена сообщили, что не исключают, что в будущем будет принято решение увеличить свой ядерный арсенал.

Белый дом уточнил, что США продолжат соблюдать положения Договора об СНВ до истечения срока договора, пока Россия делает аналогично.

В администрации Джо Байдена отметили, что Штаты пока не будут приводить в боевую готовность свои ядерные силы.

Пока в России не отреагировали на новую американскую стратегию по ядерному оружию. Вместе с тем российские политики регулярно озвучивают угрозы применения ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приоритетной целью захватчиков на Донбассе является трасса из Покровска на Константиновку, рассказал пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. "После Очеретиного россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Вероятно, у них есть цель захватить город Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", — сообщил пресс-секретарь ОСУВ "Хортица".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.