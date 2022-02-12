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Акции на Уолл-стрит резко упали из-за угрозы вторжения РФ в Украину

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий
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В пятницу акции на Уолл-стрит резко упали вторую сессию подряд, поскольку инвесторы волновались из-за углубления напряженности между Россией и Украиной.. Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters. Большинство из 11 основных секторных индексов S&P 500 снизились из-за дискреционного выбора потребителей. В то же время индекс энергетического сектора вырос, ведь цены на нефть достигли семилетнего максимума. Поскольку инвесторы начали волноваться из-за инфляции и повышения процентных ставок, продажи на Уолл-стрит ускорились после того, как Вашингтон предупредил, что Россия собрала достаточное количество войск вблизи Украины, чтобы начать масштабное вторжение, и что атака может начаться никогда.

Акции на Уолл-стрит резко упали из-за угрозы вторжения РФ в Украину

Деньги - фото из открытых источников

В частности, упали акции таких компаний, как Apple, Amazon, Nvidia и Microsoft. Недавно опрос Мичиганского университета показал, что в начале февраля потребительские настроения в США упали до самого низкого уровня за последние 10 лет. Индекс волатильности, также известный как измеритель страха на Уолл-стрит, повысился на вторую сессию подряд и достиг своего наивысшего уровня с конца января этого года.

Напомним, глава РФ Владимир Путин и американский президент Джо Байден снова будут общаться между собой. Переговоры глав двух стран состоятся 12 февраля. Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков. По словам Пескова, представители американской стороны попросили о времени для разговора с российским лидером и в субботу вечером по московскому времени будет проходить общение двух лидеров. Это общение будет проходить на фоне сообщения, что РФ отважится пойти на новое вторжение на украинскую территорию до окончания Олимпиады в Пекине.

Представители Белого дома не готовы сказать, принято ли Путиным уже окончательное решение, но высказывают предупреждение, что новая агрессия может начаться в любое время. Важно, что помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сделал заявление, что российская агрессия может состояться до 20 февраля и начнется с атаки с воздуха. Он также подтвердил, что в Белом доме ожидается, что Джо Байден проведет разговор с Путиным.




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Источник: https://www.reuters.com/business/futures-point-more-losses-wall-street-2022-02-11/
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