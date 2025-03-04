Америка может «убрать» Зеленского: сценарий уже готов

Военный эксперт Игаль Левин допустил, что США на каком-то этапе решат убрать президента Владимира Зеленского силой. По его словам, американцы большие мастера этого дела и убирали неугодных лидеров как в Латинской Америке, так и на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский

В этом контексте военный эксперт обратил внимание на то, что новый глава ФБР уже заявил, что попросил Конгресс провести расследование, куда делись сотни миллиардов долларов, которые якобы выделили Украине.

"Схема обычная и отработанная: непокорный режим объявят расхитителем и вором; Зеленского — диктатором (эта маркировка уже на него навешена), а его окружение — кликой нацистов, наркоманов и террористов, якобы ведущих мир к мировой войне", — говорит Левин.

По его словам, после этого у США множество сценариев, как поставить своего человека — более покорного и покладистого.

"Сил Украине пережить это еб*нутый таймлайн. И разума Европе понять, что не просто пахнет жареным — у них уже пожар в родном доме, и нужно срочно двигать булками", — отметил военный эксперт.

Относительно отмены военной помощи от США, то по словам эксперта, Америка поэтапно, но четко становится на сторону РФ.

"Слова, манипуляции и угрозы не помогли заставить Украину капитулировать — теперь они переходят к прямым действиям", — добавил эксперт

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Белый дом дал распоряжение Пентагону приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира".



