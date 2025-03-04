Америка может «убрать» Зеленского: сценарий уже готов

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Ткачик Олеся
Военный эксперт Игаль Левин допустил, что США на каком-то этапе решат убрать президента Владимира Зеленского силой. По его словам, американцы большие мастера этого дела и убирали неугодных лидеров как в Латинской Америке, так и на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский
В этом контексте военный эксперт обратил внимание на то, что новый глава ФБР уже заявил, что попросил Конгресс провести расследование, куда делись сотни миллиардов долларов, которые якобы выделили Украине.
По его словам, после этого у США множество сценариев, как поставить своего человека — более покорного и покладистого.
Относительно отмены военной помощи от США, то по словам эксперта, Америка поэтапно, но четко становится на сторону РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Белый дом дал распоряжение Пентагону приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира".
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