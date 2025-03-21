Американцам угрожает аллергия на мясо: причина неожиданная

В некоторых случаях укус клеща может вызвать у человека развитие аллергии на красное мясо. По мнению ученых, большинство случаев связано с клещом-одиночкой. Этот вид клеща практически встречается на юго-востоке США и нижнем Среднем Западе.

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Однако количество видов клещей, которые могут вызвать аллергию, увеличилось. Аллергию на мясо вызывают еще два вида клеща, которые встречаются в других местах страны, пишет издание NBC News.

"Когда клещи кусают, они выделяют постоянный поток слюны, содержащей химические вещества, которые поддерживают кровообращение жертв во время кормления. Иногда слюна содержит молекулу сахара под названием альфа-гал. Альфа-галовый синдром, реакция на молекулу, которая заражает у некоторых людей, вызывает аллергию на красное мясо".

Профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Дуглас Норрис пояснил, что альфа-галовый синдром встречается недостаточно, но у тех, кто ему подвержен, может развиться полный анафилактический шок.

Были зафиксированы случаи синдрома альфа-гала в Вашингтоне и Мене у двух женщин, которые не путешествовали в регионы, где фактически встречается клещ-одиночка. "Виновниками" могут быть черноногий или оленьий клещ и западный черный клещ. Высокая концентрация этих видов в Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Миссисипи, Миссури, Канзасе, Кентукки, Оклахоме и Теннесси, а также в Мэриленде, Северной Каролине и Виргинии.

Аллергии, как писал портал "Комментарии", является серьезной проблемой для многих людей. Некоторые из них могут быть не только неприятны, но и смертельно опасны.