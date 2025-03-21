Американцам угрожает аллергия на мясо: причина неожиданная

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Кречмаровская Наталия
В некоторых случаях укус клеща может вызвать у человека развитие аллергии на красное мясо. По мнению ученых, большинство случаев связано с клещом-одиночкой. Этот вид клеща практически встречается на юго-востоке США и нижнем Среднем Западе.
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Однако количество видов клещей, которые могут вызвать аллергию, увеличилось. Аллергию на мясо вызывают еще два вида клеща, которые встречаются в других местах страны, пишет издание NBC News.
Профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Дуглас Норрис пояснил, что альфа-галовый синдром встречается недостаточно, но у тех, кто ему подвержен, может развиться полный анафилактический шок.
Были зафиксированы случаи синдрома альфа-гала в Вашингтоне и Мене у двух женщин, которые не путешествовали в регионы, где фактически встречается клещ-одиночка. "Виновниками" могут быть черноногий или оленьий клещ и западный черный клещ. Высокая концентрация этих видов в Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Миссисипи, Миссури, Канзасе, Кентукки, Оклахоме и Теннесси, а также в Мэриленде, Северной Каролине и Виргинии.
Аллергии, как писал портал "Комментарии", является серьезной проблемой для многих людей. Некоторые из них могут быть не только неприятны, но и смертельно опасны.
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