Американцев не волнует план победы Украины: какой страх им омрачает разум

Президент Владимир Зеленский привез план победы в США, впрочем, очень мало известно об этом плане, отмечает политолог Виктор Андрусив.

США и Украина

"Думаю, у многих возникло мнение, почему он привез план победы в США, а не озвучил его в первую очередь здесь? Дело в том, что вопрос этого плана является одним из вопросов американской избирательной гонки. Поэтому план отвезли туда, где на него особый запрос", — считает эксперт.

По его словам, хотя план не озвучили публично, в нем точно нет ничего такого, что Украина не озвучивала. Там, говорит эксперт, однозначно есть вступление в НАТО, поддержка вооружением, Курская операция, возможно восстановление и т.д. Кое-что из этого, добавил Андрусив, уже подтверждает команда президента.

В целом, считает политолог, привезти план победы в разгар американских выборов правильной идеей. Впрочем, по его мнению, этот план вызовет скепсис в американских экспертных кругах.

Причина в том, что американцев волнует не наш план победы, а как выглядит поражение России. В любую нашу победу, первое о чем они думают, что будет с ядерным государством? И этот страх, что нам неоднократно доказывал Илон – очень силен. Поэтому, к сожалению, вместе с нашим видением победы – мы должны сформировать видение российского поражения, за которым не последует ядерный армагедон", – говорит Андрусив.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день единственное видение такого поражения, которое устроит украинцев и всех звучит как "Путин сдох".

"Все остальные сценарии, при которых этот подонок жив – не могут нас устраивать. Никакие переговоры и договоренности с ним не возможны. Пока отброс жив, он также не согласится ни на какие условия, в которых мы сохраняем свою территорию и право вступать куда хотим", — заявил Андрусив.

Именно поэтому, по его мнению, перспективы победы и мира пока жив Путин выглядят очень призрачно.

"И американцы понимают это. Но они понимают, что надо продолжать поддерживать нас, и будут это делать. Потому что вариант дать победить Путину для них гораздо хуже", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Джо Байден в ООН пообещал Украине поддержку.



