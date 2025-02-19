Американцы хотят поделить мир и сдать Украину, но совершают ужасную ошибку

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Ткачик Олеся
Дональд Трамп может настроить вокруг Штатов сколько угодно "заборов", обложиться авианосцами и утверждать давно известный постулат, что "пусть эти европейцы режут друг друга сколько угодно, а мы на этом будем только зарабатывать", говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машов. Впрочем, по его словам, объективная реальность глобального мира такова, что без него США начнут стагнировать.
США и Украина
По его словам, в двух предыдущих попытках "переделить мир" американских изоляционистов заставляло отступать одно простое мнение — если в мире позволить кому-либо делить и "перешивать" страны и регионы, как заблагорассудится, то рано или поздно кто-то попытается это сделать и с самой Америкой. Поэтому, подчеркнул эксперт, США, во время двух предыдущих попыток "переделить мир" вынужденно прекращали игру в изоляционизм и делали две простые вещи на мировой арене.
Первая — ликвидировали тем или иным способом любую силу (идею), гипотетически способную бросить вызов (замахнуться) на сами США. Вторая пытались установить такие мировые "правила", которые бы сохраняли на мировой арене "статус-кво", под гегемонией США. Плюс пытались по всему этому делу заработать.
По его словам, надо понимать, что "равноправное" существование кучки "вечно голодных конкурентов", готовых откусить у "мирового гегемона" кусок пожирнее в любой момент времени, более опасно, чем предыдущее мировое устройство, когда таких конкурентов не существовало априори.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп оправдал россиян и заявил, что они бы разрушили Киев, если бы этого захотели.
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