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Американцы хотят поделить мир и сдать Украину, но совершают ужасную ошибку

Американцы не хотят понимать, что рано или поздно найдется тот, кто захочет поделить США

сегодня, 09:48
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Ткачик Олеся

Дональд Трамп может настроить вокруг Штатов сколько угодно "заборов", обложиться авианосцами и утверждать давно известный постулат, что "пусть эти европейцы режут друг друга сколько угодно, а мы на этом будем только зарабатывать", говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машов. Впрочем, по его словам, объективная реальность глобального мира такова, что без него США начнут стагнировать.

Американцы хотят поделить мир и сдать Украину, но совершают ужасную ошибку

США и Украина

"Американский изоляционизм, он "хороший", а местами, даже "нужен" для самой Америки. Но до определенного момента. Затем, как всегда (так было и в Первой мировой, и во Второй) вопрос встает ребром. Чтобы оставаться "большой", бляха-муха, нужно снова идти "в мир". И здесь, как всегда "очень своевременно" случается какие-то очередной Перл-Харбор, или немецкая подлодка "случайно" топит мирный американский лайнер. Хотя, по большому счету, дело не в "величестве", а банально проще – в существовании самих США", – говорит Машовец.

По его словам, в двух предыдущих попытках "переделить мир" американских изоляционистов заставляло отступать одно простое мнение — если в мире позволить кому-либо делить и "перешивать" страны и регионы, как заблагорассудится, то рано или поздно кто-то попытается это сделать и с самой Америкой. Поэтому, подчеркнул эксперт, США, во время двух предыдущих попыток "переделить мир" вынужденно прекращали игру в изоляционизм и делали две простые вещи на мировой арене.

Первая — ликвидировали тем или иным способом любую силу (идею), гипотетически способную бросить вызов (замахнуться) на сами США. Вторая пытались установить такие мировые "правила", которые бы сохраняли на мировой арене "статус-кво", под гегемонией США. Плюс пытались по всему этому делу заработать.

"На этот раз американским изоляционистам кажется, что такой метод — "не стоит инвестиций", и проще — уступить и просто поделить мир с теми, кто этого "горячо жаждет". Но и в этот раз им придется в очередной раз убедиться, что существование США напрямую связано с делами по всему миру. Если там процветает и крепнет "Дикое поле", то нет никакой гарантии, что в один прекрасный момент это "Дикое поле" не появится у самих США", — подчеркнул Машовец.

По его словам, надо понимать, что "равноправное" существование кучки "вечно голодных конкурентов", готовых откусить у "мирового гегемона" кусок пожирнее в любой момент времени, более опасно, чем предыдущее мировое устройство, когда таких конкурентов не существовало априори.

"Когда Евразия, Океания и Остазия, в конце концов, сформируются, то будет уже "поздно пить боржоми", потому что мировой гегемон отвалится. Более того, именно его существование может быть поставлено под большой вопросительный знак", — добавил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп оправдал россиян и заявил, что они бы разрушили Киев, если бы этого захотели.




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Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid0uriQbukUChs8QQKfnULMDZLmLNGuj3Pdu52ci3e4NBuk3xxaJr59PAF8PwtE7HYcl?locale=ru_RU
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