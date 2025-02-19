Американцы хотят поделить мир и сдать Украину, но совершают ужасную ошибку

Дональд Трамп может настроить вокруг Штатов сколько угодно "заборов", обложиться авианосцами и утверждать давно известный постулат, что "пусть эти европейцы режут друг друга сколько угодно, а мы на этом будем только зарабатывать", говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машов. Впрочем, по его словам, объективная реальность глобального мира такова, что без него США начнут стагнировать.

США и Украина

"Американский изоляционизм, он "хороший", а местами, даже "нужен" для самой Америки. Но до определенного момента. Затем, как всегда (так было и в Первой мировой, и во Второй) вопрос встает ребром. Чтобы оставаться "большой", бляха-муха, нужно снова идти "в мир". И здесь, как всегда "очень своевременно" случается какие-то очередной Перл-Харбор, или немецкая подлодка "случайно" топит мирный американский лайнер. Хотя, по большому счету, дело не в "величестве", а банально проще – в существовании самих США", – говорит Машовец.

По его словам, в двух предыдущих попытках "переделить мир" американских изоляционистов заставляло отступать одно простое мнение — если в мире позволить кому-либо делить и "перешивать" страны и регионы, как заблагорассудится, то рано или поздно кто-то попытается это сделать и с самой Америкой. Поэтому, подчеркнул эксперт, США, во время двух предыдущих попыток "переделить мир" вынужденно прекращали игру в изоляционизм и делали две простые вещи на мировой арене.

Первая — ликвидировали тем или иным способом любую силу (идею), гипотетически способную бросить вызов (замахнуться) на сами США. Вторая пытались установить такие мировые "правила", которые бы сохраняли на мировой арене "статус-кво", под гегемонией США. Плюс пытались по всему этому делу заработать.

"На этот раз американским изоляционистам кажется, что такой метод — "не стоит инвестиций", и проще — уступить и просто поделить мир с теми, кто этого "горячо жаждет". Но и в этот раз им придется в очередной раз убедиться, что существование США напрямую связано с делами по всему миру. Если там процветает и крепнет "Дикое поле", то нет никакой гарантии, что в один прекрасный момент это "Дикое поле" не появится у самих США", — подчеркнул Машовец.

По его словам, надо понимать, что "равноправное" существование кучки "вечно голодных конкурентов", готовых откусить у "мирового гегемона" кусок пожирнее в любой момент времени, более опасно, чем предыдущее мировое устройство, когда таких конкурентов не существовало априори.

"Когда Евразия, Океания и Остазия, в конце концов, сформируются, то будет уже "поздно пить боржоми", потому что мировой гегемон отвалится. Более того, именно его существование может быть поставлено под большой вопросительный знак", — добавил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп оправдал россиян и заявил, что они бы разрушили Киев, если бы этого захотели.



