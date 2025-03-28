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Американцы хотят присоединить свои штаты к Канаде

В Америке больше людей поддерживают идею присоединения США к Канаде, чем в Канаде тех, кто хотел бы стать 51 штатом США.

сегодня, 11:12
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Автор:
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Slava Kot

Каждый пятый американец не против того, чтобы его штат стал частью Канады. Однако лишь каждый десятый канадец соглашается превратить Канаду в 51-й штат США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Leger.

Американцы хотят присоединить свои штаты к Канаде

Некоторые американцы хотят присоединиться к Канаде. Фото из открытых источников

Согласно данным опроса, 20% американцев заявили, что хотели бы, чтобы их штат стал канадской провинцией. Больше всего таких поклонников среди молодежи. 30% опрошенных в возрасте 18-34 лет предпочли бы жить в Канаде.

Среди американских избирателей демократов 21% выразил желание присоединить американские штаты к Канаде. Но даже среди избирателей республиканцев эта цифра составляет 17%. Несмотря на это, 63% респондентов в США выступили против присоединения своих штатов к северному соседу, а еще 17% затруднились с ответом.

Несколько иная ситуация в Канаде. Только 9% опрошенных готовы рассмотреть вариант присоединения к США как 51-го штата. 85% канадцев решительно исключают такую возможность, а еще 5% не имеют четкой позиции.

Больше всего сторонников вхождения Канады в состав США также среди молодежи 18-34 лет — 18%. Что касается политических предпочтений, то идею присоединения Канады к США отвергают 95% избирателей Либеральной партии, 90% избирателей левой Новой демократической партии, 97% избирателей Квебецкого блока, 88% избирателей зеленых, 75% избирателей консерваторов и 59% популистской Народной партии.

Исследование проводилось с 21 по 23 марта компанией Leger.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько канадцев поддерживает членство Канады в Европейском Союзе.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, показавшего, сколько американцев хотят аннексировать Канаду и Гренландию.



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Источник: https://leger360.com/wp-content/uploads/2025/03/Trump_Tariffs_Tracking_March_24th-2025_CAN-US_EN.pdf
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