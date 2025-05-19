Американцы на пороге вымирания: учёные обнародовали неожиданную информацию

Соединенные Штаты оказались перед угрозой демографической катастрофы — природное население страны (граждане, рожденные в США, без учета иммиграции) может сократиться до 10 миллионов к 2625 году. Это соответствует уровню начала XIX века, сообщает The Daily Mail.

Американцы

Экономистка Абигейл Холл предупреждает, что США движутся к опасному кризису. Согласно новым данным, в 2023 году уровень рождаемости составил 1,6 ребенка на женщину. Снижение показателей объясняется, например, экономическими факторами: высокая стоимость ухода за детьми и отсутствие оплачиваемого отпуска. Также на уровень рождаемости влияют культурные сдвиги — сосредоточенность на карьере и изменение жизненных приоритетов. Кроме того, по мнению экспертов, влияние оказывают экологические и медицинские проблемы: гормональные нарушения, ожирение и бесплодие.

Эксперт по правам женщин Саманта Карлин отмечает, что американские семьи часто выбирают меньшее количество детей из-за высоких расходов: "Неудивительно, что многие семьи не решаются заводить детей, ведь это может привести к финансовым трудностям".

В период с 1990 по 2023 год количество рождений в США снизилось с 4,1 до 3,5 миллиона. Наибольшее падение зафиксировано среди подростков — на 73%. Значительное сокращение количества родов наблюдается у женщин в возрасте 20–29 лет.

В то же время рождаемость среди женщин старше 30 лет, особенно у 40-летних, выросла на 193%.

Белый дом предлагает ввести "бонус за ребенка" в размере 5 тысяч долларов и субсидии на уход за детьми. Также обсуждается возможность введения оплачиваемого родительского отпуска. Саманта Карлин подчеркивает отсутствие обязательного оплачиваемого отпуска на федеральном уровне в США.

Согласно прогнозам, население США может сократиться до 226 миллионов к 2100 году, а к 2600 году — до 10 миллионов. Единственным компенсатором остается иммиграция: с 1965 года США приняли более 72 миллионов мигрантов. К 2065 году численность иммигрантов может превысить количество коренных американцев.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший поднял тревожную тему — резкое снижение уровня тестостерона и количества сперматозоидов у подростков. Во время своего выступления на Fox News он назвал это явление "экзистенциальной проблемой", угрожающей будущему нации.



