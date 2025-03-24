Американцы начали есть яйца, которые раньше были кормом для животных

США удвоили импорт бразильских яиц, ранее использовавшихся исключительно для корма животных. Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность ослабления регулирования использования яиц, снесенных цыплятами-бройлерами.

Яичный кризис в США. Фото из открытых источников

Начиная с 2022 года, из-за вспышки птичьего гриппа, в США уничтожили почти 170 млн птиц. Как следствие, цены на яйца выросли до рекордных значений за последние 15 лет, а полки супермаркетов опустели. Администрация Трампа начала принимать нестандартные решения, чтобы изменить ситуацию, в частности покупать яйца, которые раньше были кормом для животных, а также попытаться изменить правила, чтобы покупать яйца цыплят-бройлеров.

Ожидается, что бразильские яйца и яйца цыплят-бройлеров не будут продаваться в розничных магазинах и будут использоваться в переработанных продуктах, в частности выпечке, мороженом, заправках к салатам и другим. В администрации Трампа ожидают, что это решение должно освободить свежие яйца для потребителей, однако оно вызывает беспокойство среди экспертов.

Проблема заключается в том, что яйца бройлерных кур не отвечают стандартам охлаждения. По правилам Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), яйца должны храниться при температуре 7 градусов через 36 часов после сноса. Но производители курятины хранят яйца при 18 градусах, поскольку их основное предназначение – инкубация, а не потребление. Из-за этого возникает риск заражения сальмонеллой.

"Существует реальная возможность обмена повышенным риском заболеваний пищевого происхождения на определенную долю яиц, поступающих на рынок яичных продуктов", – сказала бывшая директор FDA Сьюзан Мэйн.

В 2023 году FDA уже отклонило подобную инициативу, поскольку недостаточное охлаждение может способствовать размножению бактерий, даже пастеризация не уничтожает полностью. Однако теперь администрация Дональда Трампа может пересмотреть это решение из-за острой нехватки яиц.

Кроме бройлерных яиц США теперь импортируют бразильские яйца, хотя раньше они использовались только для корма животных. Бразилия отвечает пищевым стандартам США, однако в стране бурлит болезнь Ньюкасла. Этот вирус, хоть и не представляет угрозы для людей, но убивает домашнюю птицу, что вызывает опасения среди американских фермеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп призвал американцев закрыть рот по поводу высокой цены на яйца.

Также "Комментарии" писали о том, что американцы массово начали арендовать кур на фоне дефицита яиц.