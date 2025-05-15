Американцы назвали Трампа самым тупым президентом в мире: что произошло

Дональд Трамп, когда не играет в гольф или не влияет на биржевые индексы, считает себя ловким словотворцем. Кроме того, что президент США выражал любовь к слову "тариф", он в последнее время стал использовать и термин "продукты". Но это еще не все Трамп убежден, что создал новое слово.

Дональд Трамп

На этой неделе в Овальном кабинете Белого дома он представил план снижения стоимости рецептурного лекарства на 80% в соответствии с европейскими стандартами. Президент заявил: "По сути, мы проводим уравнивание. Я придумал новое слово, которое, вероятно, самое лучшее. Мы будем "уравнивать" так, чтобы все платили одинаково. Мы будем платить столько же, сколько платят в Европе."

Однако критики быстро указали на очевидную ошибку — на самом деле 78-летний политик не придумал ни слова. Оказалось, что термин "equalise" (уравнивание) существует уже сотни лет.

На платформе TikTok пользователь Фаррух Юнус отметил: "Президент Трамп утверждает, что придумал новое слово: equalise. Но на самом деле слово 'equalise' впервые появилось в английском языке в конце XV века — примерно в период 1480–1500 годов. Это слово происходит от позднего 'уравнивать', а его корень — латинское 'aequalis' (равный).

Видео быстро набрало популярность, получив более 500 тысяч просмотров за менее суток. Комментаторы живо обсуждали заявление президента.

Один из пользователей пошутил: "Пять долларов на то, что накануне на ТВ показывали фильм 'Равняльник'." Еще один комментатор добавил: "У нас самый тупый президент в мире. Не могу дождаться, когда он покинет свой пост."

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не взял Меланию в Катар.



