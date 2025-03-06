Американцы не одобряют мирный план Трампа: результаты опроса

Большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos.

Американцы не поддерживают план Трампа. Фото из открытых источников

45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа.

Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.

Опрос Reuters-Ipsos показал схожие настроения американцев. Особенно сильно беспокоит респондентов, что недавно Дональд Трамп начал вражду с президентом Украины Владимиром Зеленским и обвиняет украинское правительство, что это вроде бы он допустил войну.

По данным опроса, 70% американцев полагают, что войну развязала Россия. На вопрос о том, виновны ли обе стороны конфликта, 60% респондентов ответили, что не согласны с этим.

Опрос Economist-YouGov показал, что 43% американцев уверены в том, что Дональд Трамп больше симпатизирует России. Однако только 10% опрошенных ответили, что президент США на стороне Украины.

Отмечается, что американские граждане больше симпатизируют Украине. Согласно опросу, 56% респондентов поддерживают Украину, в то время как только 3% американцев заявили о поддержке РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.