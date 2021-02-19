Американцы не планируют лететь на Луну в 2024 году: причина

Соединённые Штаты Америки отказались отправлять человека на Луну к 2024 году. Эта цель является неосуществимой, — заявил и.о. директора НАСА Стив Юрчик, пишет ArsTechnica.

Американцы в космосе - фото из открытых источников

Причина — деньги. По словам Юрчика, последние два года финансирование было недостаточным. В то же время, отметил и.о. директора НАСА, администрация Байдена поддерживает программу освоения Луны и Марса "Артемида".

Одной из главных проблем лунной программы стала система для приземления. На данный момент изучаются проектные заявки, поданные компаниями Blue Origin, Dynetics и SpaceX. Одной или двум из них предстоит придумать, как не только доставить астронавтов с лунной орбиты на Луну, но и как вернуть их обратно на Землю.

Украина сделала заявку в инициированной Соединенными Штатами международной программе по мирному исследованию и использованию Луны, Марса и других космических тел. Отмечается, что ГКА подписало договор, присоединившись к программе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) "Артемида". Украина стала ее девятой страной-участницей, присоединившись к США, Австралии, Канаде, Италии, Люксембургу, Великобритании, ОАЭ и Японии.



Напомним, сотрудники Национального аэрокосмического агентства (NASA) США создали уникальное видео, которое наглядно демонстрирует нам, как будет выглядеть Луна в следующем году. Сгенерированный вид спутника нашей планеты доступен в двух вариантах — с просмотром из Северного или Южного полушария. Ролик длится 5 минут, он опубликован на YouTube-канале NASA Goddard. Так, можно заметить, что Луна производит незначительные колебания, благодаря которым мы можем видеть больше пятидесяти процентов ее поверхности.

Ученые также добавили, что если учитывать эти колебания на протяжении года, то Луна будет видна с Земли на 59 процентов. Специалисты акцентируют внимание на том, что на протяжении следующего года Луна будет то увеличиваться, то уменьшаться.



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