Согласно последнему опросу, большинство американских избирателей убеждены, что США не должны доверять кремлевскому правителю Владимиру Путину, в то время как администрация Трампа пытается заключить мирное соглашение для завершения войны между Россией и Украиной.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Опрос, проведенный Квиннипекским университетом и опубликованный 19 февраля, показал, что 81% опрошенных считают Путина недостойным доверия. Среди республиканцев такого мнения придерживаются 73%, а среди демократов – 93%. Лишь 9% респондентов считают, что Путину, управляющему Россией уже много лет, можно доверять, сообщает The Hill.

Кроме того, респонденты высказали разные взгляды на то, как Трамп справляется с ситуацией в российско-украинской войне: 40% поддерживают его действия, 44% не одобряют, а 16% не высказали своего мнения.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля среди 1039 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет /- 3 процентных пункта.

Напомним, что Трамп обсудил мирные усилия непосредственно с Путиным, позвонив ему раньше президента Украины Владимира Зеленского. Этот шаг вызвал обеспокоенность тем, что Белый дом может поддерживать Россию, несмотря на ее вторжение в Украину три года назад.

Трамп также обвинил Украину в провокации российской агрессии, считая, что украинские лидеры ответственны за войну, поскольку отказались передать территории, и поэтому, по его мнению, не заслуживают места за столом мирных переговоров, которые он начал с Путиным.

"Комментарии" уже писали, что Украина смогла выдержать российскую агрессию, получая оружие от США с задержками, устаревшую и не в достаточном объеме. Однако теперь, по словам Марии Берлинской, руководительницы Центра поддержки авиаразведки, администрация президента Дональда Трампа стремится забрать украинские природные ресурсы.