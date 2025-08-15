Непосредственно перед встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным аналитический центр Pew Research Center обнародовал результаты нового опроса, который показал: мнения американцев по поводу участия США в защите Украины существенно расходятся. Об этом сообщает CNN.

Фото: из открытых источников

По данным исследования, среди демократов поддержка помощи Украине стабильно высока. В то же время среди республиканцев и независимых избирателей, склонных к Республиканской партии, наблюдается рост поддержки:

"Половина американцев считает, что США должны помогать Украине, тогда как 47% придерживаются противоположного мнения", – говорится в материале.

В частности, 35% республиканцев признали необходимость такой помощи – это на 12% больше, чем весной. Для сравнения, 66% демократов придерживаются той же позиции.

Кроме того, в исследовании проанализировали отношение граждан к решениям Трампа в контексте войны.

49% респондентов заявили, что имеют по меньшей мере частичное доверие к его решениям по Украине. В то же время 59% выразили сомнения или полное недоверие.

Относительно геополитического баланса примерно треть опрошенных считает, что Трамп слишком благосклонно относится к России. Только 6% считают, что он слишком поддерживает Украину, в то время как 28% считают его позицию сбалансированной. Остальные не смогли определиться.

Перед переговорами с Путиным, которые должны состояться 15 августа, Трамп сделал несколько громких заявлений. Он отметил, что вторая встреча — потенциально с участием Зеленского, Путина, себя и, возможно, европейских лидеров — будет иметь еще более важное значение.

Как уже писали "Комментарии", военный аналитик, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в интервью 24 Каналу отметил, что с позиции обороны Россия действует логично, размещая системы ПВО "Панцирь" вокруг стратегических объектов. Эти комплексы демонстрируют высокую эффективность в борьбе с большинством воздушных целей в пределах 20 км.