Американцы поставили Зеленского "на растяжку": что происходит

"Соглашением" о редкозеиельных металлах, которое сначала американцы привезли в Киев, а затем зашли в клинч с Банковой, президента Владимира Зеленского просто ставят на растяжку, считает политолог Виктор Шлинчак. По его словам, в каждом из вариантов содержатся действительно серьезные риски, в первую очередь для него. Подпишет – можно развернуть кампанию о том, что он сдал национальные интересы. Не подпишет – можно поставить на паузу военную помощь и страну под удар, добавил эксперт.

Владимир Зеленский

"Иногда американцы очень непрозрачно (не в лоб) намекают, с кем им комфортно сотрудничать, а с кем нет. Заявления о "выборах", "диктаторах", "4%" – оттуда. Трамп не забыл Зеленскому отсутствие расследования по "Буризме" и младшему Байдену. К вопросу, что у него украли победу, он все еще возвращается", — отметил Шлинчак.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Владимир Зеленский впервые публично заявил, что ради мира и вступления Украины в НАТО готов пожертвовать своим президентством. Эксперт говорит, что это заявление выглядит как пас команде Дональда Трампа, превратившей подписание соглашения о редкоземельных ресурсах в персональный шантаж Зеленского.

Вообще, подчеркивает Шлинчак, удивительно, что из всех пунктов "Плана победы", который в сентябре Владимир Зеленский возил в США, новой администрацией был извлечен лишь один пункт, который на данный момент не спасает Украину от остановки ползучего наступления РФ.

"Я уже не говорю, что это потенциальное соглашение никак не останавливает потенциальное последующее вторжение. Ибо аргумент, что на американские предприятия не зайдут войска РФ – очень странный. Ибо и в Крыму, и в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях представительства американских компаний тоже были. Сегодня об этом еще раз напомнил президент. Следовательно, соглашение о ископаемых может быть только одной из карт, которые американцы до сих пор держат под столом. Ибо зачем тогда давить на Украину, если Россия в плане добычи всегда сможет предложить больше?" – отмечает эксперт.

Кроме того, Шлинчак считает, что то, что офис президента никак не может достучаться до Белого дома, чтобы состоялась двусторонняя встреча лидеров — это вообще трудно назвать стратегическим партнерством, особенно в ситуации, когда одна из стран находится в состоянии войны.

"У Зеленского сейчас действительно непростое время, а давление на него со стороны команды президента США и некоторых европейских стран будет только усиливаться", — считает эксперт.

По его убеждению, чтобы выйти из этой ситуации, нужно заменить ключевых игроков на американском треке и инициировать создание большого Оборонного союза (где основой станут Великобритания, Польша, Чехия, страны Балтии, Дания, Швеция, Норвегия).

Кроме того, считает Шлинчак, необходимо также перепрограммирование внутриполитического ресурса – создание широкой коалиции в Раде с соответствующими полномочиями в правительстве и усиление дипломатического корпуса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцы не считают, что украинцы имеют право на существование как нации.



