Американцы праздную День независимости своей страны

В США проходят мероприятия, связанные с празднованием Дня Независимости страны. Особенностями праздника в этом году является отмена большинства традиционных мероприятий или их переведения в режим онлайн. Так происходит из-за не прекращающейся пандемии вируса COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

Для американцев День Независимости является поводом для массовых гуляний. Парады, публичные фейерверки и большие общественные собрания являются главными атрибутами проведения праздника.



В этом году из-за продолжающегося карантина некоторыми традициями пришлось пренебречь, а некоторые изменили свою форму. Например, были полностью отменены праздничные парады. Но вот отказываться от фейерверков американцы не намерены. Тем не менее, запускать их будут тайно, без объявления места, чтобы избежать скопления людей. В Нью-Йорке знаменитое Фейерверк-шоу Мэйси будут проводить в течении нескольких ночей, не называя места и времени. Каждое шоу продлится лишь пять минут.

Большинство праздничных событий - концерты, выставки, вечеринки - будут транслироваться онлайн, поэтому американцы могут безопасно наблюдать за ними дома.

4 июля 1776 года Вторым Континентальным конгрессом, который проходил в Филадельфии, была принята Декларация независимости США, которая провозглашала отделение тринадцати североамериканских колоний от Великобритании. После нескольких других знаменательных событий, которые по случайному стечению обстоятельств также приходились на 4 июля, этот день был провозглашен Днем независимости США.

Как сообщало издание "Комментарии", на границе США и Мексики построят виртуальную стену.



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