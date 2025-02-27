Американцы против дальнейшей помощи Украине: как видят завершение войны

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп откровенно заявил, что Украина не будет получать новую помощь от Америки. Поддерживают ли такое решение американцы, показал опрос, проведенный в США The Economist/YouGov Poll с 16 по 18 февраля. Были опрошены 1603 американца, погрешность 3,3%, сообщил на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Таран.
Иллюстративное фото
Вопрос о выделении военной помощи Украине показал четкий раскол по партийной линии. Если сторонники демократов "за" большую помощь Украине (41% за, 9% — против), то республиканцы наоборот — 8% за, 52% — против.
При этом, независимо от партийной принадлежности, большинство американцев (61%) предпочитают, чтобы война не завершилась территориальными потерями для Украины, но вообще думают, что это может произойти.
Что касается взглядов Трампа, тем интереснее – 35% американцев считают, что президент в российско-украинской войне симпатизирует России, 14% – Украине, 20% – относится нейтрально к обоим. Среди голосовавших за Гарис – целых 70% считают, что Трамп на стороне России, а среди голосовавших за Трампа 10% считают, что Трамп симпатизирует России, а 27% – Украине. 36% – относится нейтрально к обоим.
Напомним, что рейтинг поддержки Зеленского в США, как писал портал "Комментарии", сравнялся с рейтингом Трампа.
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