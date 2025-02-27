Американцы против дальнейшей помощи Украине: как видят завершение войны

Президент США Дональд Трамп откровенно заявил, что Украина не будет получать новую помощь от Америки. Поддерживают ли такое решение американцы, показал опрос, проведенный в США The Economist/YouGov Poll с 16 по 18 февраля. Были опрошены 1603 американца, погрешность 3,3%, сообщил на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Таран.

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Вопрос о выделении военной помощи Украине показал четкий раскол по партийной линии. Если сторонники демократов "за" большую помощь Украине (41% за, 9% — против), то республиканцы наоборот — 8% за, 52% — против.

"Опять же это указывает на странное поведение Трампа, который говорит о поддержке Украины и при этом не спешит предоставлять Украине новое оружие", — пояснил Таран.

При этом, независимо от партийной принадлежности, большинство американцев (61%) предпочитают, чтобы война не завершилась территориальными потерями для Украины, но вообще думают, что это может произойти.

"И это тоже часть официального видения американцами завершения нынешнего этапа войны", — отметил эксперт.

Что касается взглядов Трампа, тем интереснее – 35% американцев считают, что президент в российско-украинской войне симпатизирует России, 14% – Украине, 20% – относится нейтрально к обоим. Среди голосовавших за Гарис – целых 70% считают, что Трамп на стороне России, а среди голосовавших за Трампа 10% считают, что Трамп симпатизирует России, а 27% – Украине. 36% – относится нейтрально к обоим.

"И эти цифры могут стать проблемой для Трампа. Ведь в сознании всех американцев и в том числе большинства республиканцев именно Россия является источником зла. И если Трамп будет четко связываться с поддержкой России, это обязательно скажется на рейтинге американского президента, что будет очень больно в начале его второго срока”, — убежден Таран.

Напомним, что рейтинг поддержки Зеленского в США, как писал портал "Комментарии", сравнялся с рейтингом Трампа.



