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Американцы разочарованы: рейтинг Трампа ниже всех президентов, которые были в США

Опрос CNN: одобрение Трампа за 100 дней ниже, чем любого президента по крайней мере за семь десятилетий

сегодня, 17:36
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Недилько Ксения

Дональд Трамп вернул себе Овальный кабинет и возглавил правительство на фоне сильнейших результатов опросов за всю свою политическую карьеру, но с приближением 100-дневного срока его президентства взгляды американцев на то, что он сделал до сих пор, стали глубоко негативными, показал новый опрос CNN, проведенный SSRS.

Американцы разочарованы: рейтинг Трампа ниже всех президентов, которые были в США

Дональд Трамп. Фото создано ИИ

Рейтинг одобрения Трампа в 41% является самым низким для любого новоизбранного президента за последние 100 дней, начиная, по крайней мере, со времен Дуайта Эйзенхауэра, включая первый термин Трампа.

Одобрение президентства Трампа упало на 4 пункта с марта и на 7 пунктов ниже, чем в конце февраля. Лишь 22% утверждают, что категорично одобряют работу Трампа, что является новым минимумом, и примерно вдвое больше заявляют, что категорически не одобряют (45%).

С марта рейтинг Трампа заметно упал в одобрении женщин и латиноамериканцев (на 7 пунктов в каждой группе – до 36% среди женщин и 28% среди латиноамериканцев). Партийные взгляды на Трампа остаются, в основном, поляризованными: 86% республиканцев одобряют и 93% демократов не одобряют. Но среди независимых политических деятелей рейтинг одобрения президента упал до 31%, что совпадает с его низким показателем в этой группе за первый срок и примерно таким же, как и его положение среди них в январе 2021 года.

Опрос показывает, что президент погружается в воду и погружается почти во все основные проблемы, которые он пытался решить во время своего пребывания в должности, при этом уверенность общественности в способности справиться с этими проблемами также падает.

Рейтинги одобрения Трампа по экономическим вопросам заметно упали с начала марта, поскольку внедрение его тарифного плана привело к волатильности на фондовом рынке и обеспокоенности роста цен. Относительно инфляции одобрение упало на 9 пунктов до 35%, а по самим тарифам – на 4 пункта до 35%. Его оценки за управление экономикой упали на 5 баллов до самого низкого карьерного минимума в 39%; он достиг своего предыдущего минимума один раз во время своего первого срока и снова этого марта). Только около половины (52%) выражают уверенность в его способности справляться с экономикой, что на 13 пунктов меньше по сравнению с декабрьским опросом CNN.

"Я разочарована. Я не голосовала за него. Я собиралась поставить его под сомнение, потому что я считала, вы знаете, что он может сделать что-то, чтобы помочь экономике, и… дальнейшее разочарование", — сказала 55-летняя жительница Вирджинии, которая считает себя независимой и принимала участие в опросе. Она работала на федеральное правительство более двух десятилетий и просила не использовать его имя.

После его дальновидных усилий по реорганизации кадров федерального правительства Трамп потерял позиции в рейтингах одобрения руководства федеральным правительством (42% одобряют, что на 6 пунктов меньше с марта), и лишь 46% выражают уверенность в том, что он сможет назначить на должности лучших людей, что на 8 пунктов ниже декабря. Менее половины (43%) видят действия Трампа как необходимое потрясение в Вашингтоне, в то время как большинство (57%) считают, что его подход к президентству безосновательно ставит под угрозу страну.

Опрос CNN был проведен SSRS среди 1678 взрослых по всей стране с 17 по 24 апреля, используя комбинацию онлайн- и телефонных интервью. Сначала выборки опроса были собраны из двух источников – онлайн-панели на основе вероятности и выборки на основе регистрации – и объединены. Сначала с респондентами связывались по почте, по телефону или по электронной почте. Результаты для полной выборки имеют ошибку выборки плюс-минус 2,9 балла.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Трамп сказал Макрону перед разговором с Зеленским.



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