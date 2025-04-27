Американцы разочарованы: рейтинг Трампа ниже всех президентов, которые были в США

Дональд Трамп вернул себе Овальный кабинет и возглавил правительство на фоне сильнейших результатов опросов за всю свою политическую карьеру, но с приближением 100-дневного срока его президентства взгляды американцев на то, что он сделал до сих пор, стали глубоко негативными, показал новый опрос CNN, проведенный SSRS.

Дональд Трамп. Фото создано ИИ

Рейтинг одобрения Трампа в 41% является самым низким для любого новоизбранного президента за последние 100 дней, начиная, по крайней мере, со времен Дуайта Эйзенхауэра, включая первый термин Трампа.

Одобрение президентства Трампа упало на 4 пункта с марта и на 7 пунктов ниже, чем в конце февраля. Лишь 22% утверждают, что категорично одобряют работу Трампа, что является новым минимумом, и примерно вдвое больше заявляют, что категорически не одобряют (45%).

С марта рейтинг Трампа заметно упал в одобрении женщин и латиноамериканцев (на 7 пунктов в каждой группе – до 36% среди женщин и 28% среди латиноамериканцев). Партийные взгляды на Трампа остаются, в основном, поляризованными: 86% республиканцев одобряют и 93% демократов не одобряют. Но среди независимых политических деятелей рейтинг одобрения президента упал до 31%, что совпадает с его низким показателем в этой группе за первый срок и примерно таким же, как и его положение среди них в январе 2021 года.

Опрос показывает, что президент погружается в воду и погружается почти во все основные проблемы, которые он пытался решить во время своего пребывания в должности, при этом уверенность общественности в способности справиться с этими проблемами также падает.

Рейтинги одобрения Трампа по экономическим вопросам заметно упали с начала марта, поскольку внедрение его тарифного плана привело к волатильности на фондовом рынке и обеспокоенности роста цен. Относительно инфляции одобрение упало на 9 пунктов до 35%, а по самим тарифам – на 4 пункта до 35%. Его оценки за управление экономикой упали на 5 баллов до самого низкого карьерного минимума в 39%; он достиг своего предыдущего минимума один раз во время своего первого срока и снова этого марта). Только около половины (52%) выражают уверенность в его способности справляться с экономикой, что на 13 пунктов меньше по сравнению с декабрьским опросом CNN.

"Я разочарована. Я не голосовала за него. Я собиралась поставить его под сомнение, потому что я считала, вы знаете, что он может сделать что-то, чтобы помочь экономике, и… дальнейшее разочарование", — сказала 55-летняя жительница Вирджинии, которая считает себя независимой и принимала участие в опросе. Она работала на федеральное правительство более двух десятилетий и просила не использовать его имя.

После его дальновидных усилий по реорганизации кадров федерального правительства Трамп потерял позиции в рейтингах одобрения руководства федеральным правительством (42% одобряют, что на 6 пунктов меньше с марта), и лишь 46% выражают уверенность в том, что он сможет назначить на должности лучших людей, что на 8 пунктов ниже декабря. Менее половины (43%) видят действия Трампа как необходимое потрясение в Вашингтоне, в то время как большинство (57%) считают, что его подход к президентству безосновательно ставит под угрозу страну.

Опрос CNN был проведен SSRS среди 1678 взрослых по всей стране с 17 по 24 апреля, используя комбинацию онлайн- и телефонных интервью. Сначала выборки опроса были собраны из двух источников – онлайн-панели на основе вероятности и выборки на основе регистрации – и объединены. Сначала с респондентами связывались по почте, по телефону или по электронной почте. Результаты для полной выборки имеют ошибку выборки плюс-минус 2,9 балла.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Трамп сказал Макрону перед разговором с Зеленским.