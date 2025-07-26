Американцы теряют терпение: почему Трампу придется менять свои шаги по Украине и РФ

Спустя шесть месяцев после начала второго срока президента Дональда Трампа, рейтинг одобрения его работы упал до 37% (минус 10% от январского). Это самый низкий показатель за этот срок и лишь немного выше его худшего рейтинга за всю историю – 34% в конце первого срока. Об этом рассказывает политолог Алексей Голобуцкий, ссылаюсь на результаты опроса американской компании Gallup, занимающейся исследованиями общественного мнения.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, что показатели рекордные по всем пунктам. Единственный, ниже которого Дональд Трамп еще не опустился в поддержке избирателей – это сам Трамп образца первой каденции.

Что интересно, отмечает Алексей Голобуцкий, большинство американских избирателей не поддерживают решение Дональда Трампа по Украине. Даже среди республиканцев поддержка по этому вопросу сползла до 70%. Среди демократов поддержка поведения Трампа по поводу нашей войны – вообще 12%. Да и общие по Америке цифры тоже ухудшились в этом плане: если в марте решение Трампа по отношению к нам поддерживали 41% американцев, то сейчас – только 33%.

"В какой степени это разочарование в "прекращении войны за 24 часа", а какой – в регулярном прерывании поставок оружия и другой помощи, Gallup не обозначает. В любом случае, при такой динамике Дональд Трамп вынужден что-то менять в подходах по отношению к Путину и Украине. Потому что США – это демократия, оценка избирателей – очень серьезный рычаг", – заметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — одной из ключевых тем на переговорах президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время его пятидневного визита в Шотландию станет прекращение войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на британские и американские источники.



