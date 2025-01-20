Большинство граждан США считают, что Вашингтон оказывает Украине чрезмерную финансовую помощь.

В США усталость от Украины. Фото из открытых источников

Согласно опросу, проведенному институтом Ipsos по заказу The New York Times, 51% американцев заявили, что расходы на военную поддержку Украины слишком велики. 17% американцев считают финансирование Киева недостаточным, а 28% опрошенных назвали объемы помощи Украине приемлемыми. Еще 4% участников опроса затруднились ответить на этот вопрос.

60% американцев заявили, что США должны сократить свое участие в международных конфликтах и сосредоточиться на решении внутренних проблем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский часто описывает Дональда Трампа как сильного человека, чем пытается понравиться новому президенту США. "Зеленский должен хотя бы попытаться привлечь Трампа на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, в огромной степени зависящей от американской поддержки. Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть — это небольшая цена за лучший результат ", — подчеркнула Джоанна Хоса.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что война РФ против Украины могла закончиться в конце 2022 года, пишет издание New York Times. По информации издания, в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине извлечь выгоду из завоеваний на поле боя и пойти на мирные переговоры с РФ. "Блинкен настоял, чтобы борьба продолжалась. Главный дипломат США часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", — пишет NYT.

