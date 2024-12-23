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Американцы возмущены: Трамп хочет изменить название самой высокой горы США

Денали – самая высокая вершина Северной Америки, высота которой составляет 6190 метров, может вновь быть переименована.

сегодня, 15:30
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Slava Kot

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении вернуть самой высокой горе Северной Америки название Мак-Кинли. Гора, которая в 2015 году указом президента Барака Обамы официально переименована в Денали, снова очутилась в центре политических и культурных споров в США.

Американцы возмущены: Трамп хочет изменить название самой высокой горы США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления в Финиксе заявил, что возвращение названия Мак-Кинли станет символом уважения к Уильяму Мак-Кинли, которого он назвал "прекрасным президентом".

"Они сняли его имя с названия горы Мак-Кинли. Он был отличным президентом", — сказал Трамп и добавил, что его администрация "вернет название горы Мак-Кинли, потому что я считаю, что он этого заслуживает".

Однако эта инициатива уже вызвала сопротивление среди коренных общин Аляски и местных политиков. Сенатор Лиза Мурковски, представитель республиканцев от Аляски призвала оставить старое название горы.

"Есть только одно название, достойное высочайшей горы Северной Америки: Денали — Большая", — написала Мурковски.

Штат Аляска официально назвал вершину горы "Денали" в 1975 году. Это слово на местном языке атабасков означает "высокий". Аляска потратила десятилетия на то, чтобы федеральное правительство также приняло это название. В 2015 году президент Барак Обама, представлявший Демократическую партию, издал указ об изменении названия горы Мак-Кинли на Денали, таким образом положив конец давнему спору относительно названия.

К тому времени вершина официально называлась горой Мак-Кинли. Такое название было дано в 1917 году. Тогда добытчик золота назвал пик в честь Мак-Кинли, президента США от Республиканской партии, поддерживавшего золотой стандарт. Несмотря на то, что пик имел имя Мак-Кинли более века, 25-й президент Соединенных Штатов никогда не посещал вершину и не имел с ней никакой исторической связи. В постановлении от 2015 года Министерство внутренних дел США подчеркнуло, что название Денали отражает традицию коренных жителей Аляски, использовавших этот термин на протяжении веков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Панама ответила на территориальные угрозы Трампа.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который заявил, что США хочет взять во владение самый большой остров мира.



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