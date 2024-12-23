Американцы возмущены: Трамп хочет изменить название самой высокой горы США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении вернуть самой высокой горе Северной Америки название Мак-Кинли. Гора, которая в 2015 году указом президента Барака Обамы официально переименована в Денали, снова очутилась в центре политических и культурных споров в США.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления в Финиксе заявил, что возвращение названия Мак-Кинли станет символом уважения к Уильяму Мак-Кинли, которого он назвал "прекрасным президентом".

"Они сняли его имя с названия горы Мак-Кинли. Он был отличным президентом", — сказал Трамп и добавил, что его администрация "вернет название горы Мак-Кинли, потому что я считаю, что он этого заслуживает".

Однако эта инициатива уже вызвала сопротивление среди коренных общин Аляски и местных политиков. Сенатор Лиза Мурковски, представитель республиканцев от Аляски призвала оставить старое название горы.

"Есть только одно название, достойное высочайшей горы Северной Америки: Денали — Большая", — написала Мурковски.

Штат Аляска официально назвал вершину горы "Денали" в 1975 году. Это слово на местном языке атабасков означает "высокий". Аляска потратила десятилетия на то, чтобы федеральное правительство также приняло это название. В 2015 году президент Барак Обама, представлявший Демократическую партию, издал указ об изменении названия горы Мак-Кинли на Денали, таким образом положив конец давнему спору относительно названия.

К тому времени вершина официально называлась горой Мак-Кинли. Такое название было дано в 1917 году. Тогда добытчик золота назвал пик в честь Мак-Кинли, президента США от Республиканской партии, поддерживавшего золотой стандарт. Несмотря на то, что пик имел имя Мак-Кинли более века, 25-й президент Соединенных Штатов никогда не посещал вершину и не имел с ней никакой исторической связи. В постановлении от 2015 года Министерство внутренних дел США подчеркнуло, что название Денали отражает традицию коренных жителей Аляски, использовавших этот термин на протяжении веков.

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