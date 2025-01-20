Американцы высказались по поводу идеи Трампа о приобретении Гренландии: опрос

Более 60% американцев не поддерживают идею избранного президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию, однако среди его избирателей большинство одобряет этот план. Такие результаты показал опрос CBS News.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Согласно данным исследования, 61% респондентов выступают против предложения Трампа по покупке Гренландии. Однако среди поклонников Трампа 68% поддерживают идею присоединения острова к США.

Кроме того, 54% опрошенных американцев считают, что предложение о покупке Гренландии является лишь частью дипломатических переговоров, а 46% убеждены, что это реальная попытка расширить территорию США.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Гренландия попала под контроль Соединенных Штатов, выражая интерес к стратегическому расположению острова и его природным ресурсам. Он также угрожал, что в случае необходимости США могут взять под контроль и Панамский канал, являющийся важным международным торговым маршрутом.

Стоит отметить, что премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ясно заявил, что большинство жителей острова не желают становиться частью Соединенных Штатов. Однако они выражают готовность к тесному сотрудничеству с Вашингтоном, особенно в вопросах экономического развития, энергетики, а также в контексте обеспечения безопасности и укрепления международных отношений.

"Комментарии" уже писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о претензиях на Канаду, Гренландию и Панамский канал. -старшего Дугласа Маккиннона, Трамп может иметь амбиции и в отношении других территорий.