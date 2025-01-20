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Американцы высказались по поводу идеи Трампа о приобретении Гренландии: опрос

Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США.

сегодня, 13:40
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Клименко Елена

Более 60% американцев не поддерживают идею избранного президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию, однако среди его избирателей большинство одобряет этот план. Такие результаты показал опрос CBS News.

Американцы высказались по поводу идеи Трампа о приобретении Гренландии: опрос

Дональд Трамп. Фото: СNN

Согласно данным исследования, 61% респондентов выступают против предложения Трампа по покупке Гренландии. Однако среди поклонников Трампа 68% поддерживают идею присоединения острова к США.

Кроме того, 54% опрошенных американцев считают, что предложение о покупке Гренландии является лишь частью дипломатических переговоров, а 46% убеждены, что это реальная попытка расширить территорию США.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Гренландия попала под контроль Соединенных Штатов, выражая интерес к стратегическому расположению острова и его природным ресурсам. Он также угрожал, что в случае необходимости США могут взять под контроль и Панамский канал, являющийся важным международным торговым маршрутом. 

Стоит отметить, что премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ясно заявил, что большинство жителей острова не желают становиться частью Соединенных Штатов. Однако они выражают готовность к тесному сотрудничеству с Вашингтоном, особенно в вопросах экономического развития, энергетики, а также в контексте обеспечения безопасности и укрепления международных отношений.

"Комментарии" уже писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о претензиях на Канаду, Гренландию и Панамский канал. -старшего Дугласа Маккиннона, Трамп может иметь амбиции и в отношении других территорий.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/trump-return-to-office-opinion-poll-2025-01-19/
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