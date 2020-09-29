Американец похудел на 114 килограмм, чтобы не умереть

Похудеть вполовину пришлось 36-летнему американцу, чтобы не умереть. С апреля 2017-го года он сбросил 114 килограммов и останавливаться на достигнутом не планирует. Ведь теперь у него появилась мечта — служить в полиции, сообщает Daily Mail.

Брок Кэрроу похудел на 114 килограмм. Фото: Jam Press

Брок Кэрроу начал набирать вес, когда умерла его мать. Она страдала от алкоголизма, и мужчина винил себя в том, что не смог ее спасти. В итоге он начал заедать стресс и в какой-то момент весы под ним показали 238 килограмм.

"Я просто игнорировал свои переживания. Единственным выходом для меня было съесть как можно больше. Я мог употреблять до 5 с половиной тысяч калорий в день", — поделился Брок.

Все закончилось тем, что мужчина стал ненавидеть собственное отражение в зеркале и даже хотел покончить жизнь самоубийством. К счастью, он вовремя увидел другой выход. Сначала Брок сделал пластическую операцию в 2017 году, затем начал интенсивно худеть. Так ему и удалось сбросить за два с половиной года 114 килограмм.

Американец занимался физическими упражнениями каждый день и стал посещать занятия по джиу-джитсу. Питание также пришлось скорректировать. Однако некоторые слабости Брок себе позволяет. Например, он ест французские тосты по утрам или же пиццу на тонком тесте. А если очень хочется сладкого, мужчина не отказывает себе в анаболическом мороженом.

Все это не просто так. Мужчина поставил себе цель устроиться на работу в местную полицию. Для этого ему придется пройти тест на физическую подготовку.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как женщина смогла сбросить 98 килограмм.

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