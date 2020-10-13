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Американец столкнулся с пумой и снял свое бегство на видео

Мужчина пытался рычать на пуму, чтобы отпугнуть ее

сегодня, 17:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Не самая лучшая пробежка выдалась у 26-летнего американца Кайла Барджесса, который в парке столкнулся с агрессивной пумой. Мужчина снял видео, на котором видно, что животное преследовало его шесть минут и готово было напасть в любой момент. Об этом пишет издание Deseret News.

Американец столкнулся с пумой и снял свое бегство на видео

Википедия

Американец во время пробежки в парке заметил маленьких зверят, поэтому достал телефон и начал их снимать. Но через пару секунд из кустов выпрыгнула пума, которая готова была напасть на мужчину. Он начал потихоньку отступать спиной, снимая все на телефон. Чтобы животное отступило он начал на него кричать, употреблять нецензурную лексику и даже рычать. Пума в ответ также шипела и демонстрировала, что готова нападасть. 

Хищник продолжал преследовать мужчину 6 минут, а когда он пытался поднять какую-то палку или камень, начинал рычать и готовился к прыжку. Но американцу все-таки удалось схватить камень и бросить в животное, и тогда оно убежало. 

Кайл подождал 30 минут, взял палку, камень и вернулся к тому месту, где повстречался с пумой, ведь этой дорогой он должен был вернуться домой, чтобы не идти в обход еще 11 километров. Обратный пусть был безопасным. 

Мужчина признался, что до сих пор не может прийти в себя и больше не будет бегать по этой дороге в парке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Аргентине женщина приютила котенка, который оказался детенышем дикой пумы.


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