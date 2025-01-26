logo

BTC/USD

104983.83

ETH/USD

3320.82

LTC/USD

121.63

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Американские дипломаты обратились со срочной просьбой по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские дипломаты обратились со срочной просьбой по Украине

Американские дипломаты просят исключить Украину из перечня стран, которым приостановлено оказание помощи

сегодня, 10:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Американские дипломаты обратились с просьбой исключить Украину из перечня стран, на которые распространяется распоряжение госсекретаря США Марка Рубио о прекращении внешней помощи.

Американские дипломаты обратились со срочной просьбой по Украине

Марко Рубио

Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Бюро европейских и евразийских дел Госдепартамента США, речь идет о поддержке социальной инфраструктуры и экономического развития Украины через Агентство США по международному развитию (USAID).

По данным журналистов, украинскому подразделению USAID было приказано немедленно остановить выполнение контрактов и проектов, однако дипломаты Госдепа обратились к Рубио с просьбой предоставить Украине полное исключение из этой директивы, аргументируя это соображениями национальной безопасности.

В настоящее время деятельность украинского офиса USAID временно приостановлена, пока в Вашингтоне рассматривается возможность исключения Украины из-под действия указа.

Программный директор одной из украинских неправительственных организаций, с которым пообщалось FT, заявил, что прекращение финансирования может стать настоящей катастрофой для их деятельности и страны в целом.

При этом известно, что ранее президент США Дональд Трамп принял решение о временной приостановке всей американской внешней помощи на 90 дней. За этот период соответствующие программы должны быть проверены на соответствие его политике. В Центре противодействия дезинформации при СНБО объясняли, что военная помощь Украине не подпадает под это решение.

В то же время, по информации СМИ, после указа Трампа Госдепартамент США издал распоряжение о приостановлении всей действующей иностранной помощи и приостановке новых программ, включая некоторые гуманитарные проекты для Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп намерен остановить войну в Украине, нажав на основного спонсора РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/e122fb95-ae23-4c82-80c8-c8904724131e
Теги:

Новости

Все новости