Американские дипломаты обратились со срочной просьбой по Украине

Американские дипломаты обратились с просьбой исключить Украину из перечня стран, на которые распространяется распоряжение госсекретаря США Марка Рубио о прекращении внешней помощи.

Марко Рубио

Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Бюро европейских и евразийских дел Госдепартамента США, речь идет о поддержке социальной инфраструктуры и экономического развития Украины через Агентство США по международному развитию (USAID).

По данным журналистов, украинскому подразделению USAID было приказано немедленно остановить выполнение контрактов и проектов, однако дипломаты Госдепа обратились к Рубио с просьбой предоставить Украине полное исключение из этой директивы, аргументируя это соображениями национальной безопасности.

В настоящее время деятельность украинского офиса USAID временно приостановлена, пока в Вашингтоне рассматривается возможность исключения Украины из-под действия указа.

Программный директор одной из украинских неправительственных организаций, с которым пообщалось FT, заявил, что прекращение финансирования может стать настоящей катастрофой для их деятельности и страны в целом.

При этом известно, что ранее президент США Дональд Трамп принял решение о временной приостановке всей американской внешней помощи на 90 дней. За этот период соответствующие программы должны быть проверены на соответствие его политике. В Центре противодействия дезинформации при СНБО объясняли, что военная помощь Украине не подпадает под это решение.

В то же время, по информации СМИ, после указа Трампа Госдепартамент США издал распоряжение о приостановлении всей действующей иностранной помощи и приостановке новых программ, включая некоторые гуманитарные проекты для Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп намерен остановить войну в Украине, нажав на основного спонсора РФ.



