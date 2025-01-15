Американские импортеры принялись скупать товары из Китая: чем напугал Трамп

Американский импорт из Китая завершил год на высоком уровне после того, как некоторые компании накопили партии одежды, игрушек, мебели и электроники в преддверии плана новоизбранного президента Дональда Трампа ввести новые пошлины, которые могут возродить торговую войну между мировыми экономическими сверхдержавами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Товары из Китая. Фото из открытых источников

В материале говорится, Дональд Трамп, который угрожал ввести тарифы от 10% до 60% на товары из Китая, вступает в должность 20 января. Во время своего первого срока Трамп в основном нацеливался на китайские детали и компоненты. Экономисты и торговые эксперты прогнозируют, что его следующая волна пошлин может касаться готовой продукции.

Китайские торговые чиновники заявили, что декабрьский экспорт вырос до рекордных уровней, и выразили беспокойство по поводу эскалации торгового протекционизма в США и Европе.

По данным поставщика торговых данных Descartes Systems Group, в декабре в морские порты США прибыло 451 тыс 40-футовых контейнеров с товарами из Китая, что на 14,5% больше, чем в декабре прошлого года. По данным Descartes, это был конец года, когда американский импорт постельного белья, пластиковых игрушек, машин и других товаров из Китая вырос на 15%, начиная с 2023 года.

Анализ еще больше осложняется тем, что устойчивые американские покупатели подогревают спрос, а некоторые импортеры создали страховые запасы, чтобы защититься от перебоев из-за нападений хуситов на судоходство вблизи торгового пути через Суэцкий канал и трудовой конфликт в морских портах на восточном побережье США и в Мексиканском заливе.

В результате, по данным S&P Global Market Intelligence, несколько категорий американского импорта из всех географических источников продемонстрировали значительный рост в четвертом квартале.

Текстиль и одежда подскочили на 20,7%; товары для отдыха, главным образом игрушки, выросли на 15,4%; мебель для дома выросла на 13,4%; а бытовая техника и потребительская электроника выросли на 9,6% и 7,9% соответственно, согласно данным S&P.

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