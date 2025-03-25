Американские миллионеры на фоне политики Трампа запаниковали: что делают со своим состоянием

Ультрабогатые американцы спешно открывают счета в швейцарских банках и переводят сотни миллионов долларов за пределы США. Они опасаются, что администрация Дональда Трампа может ввести ограничения на перемещение капитала.

Миллионеры выводят свои деньги из США

В частности, как сообщает The Telegraph, влиятельные семьи преимущественно из Демократической партии выводят значительные суммы денег за границу как своеобразную страховку от возможных действий республиканского правительства.

К примеру, Роберт Пол, сопредседатель департамента частных клиентов в London and Capital, рассказал, что только за последние несколько недель его компания получила пять больших запросов на переводы средств в размере 40 млн, 30 млн, 30 млн, 100 млн и 50 млн долларов. Он прогнозирует, что таких случаев будет еще больше.

По его словам, клиенты выводят активы с американских брокерских счетов и размещают их в банках Швейцарии, Джерси и Гернси в виде денежных депозитов или трастовых структур.

Впрочем, как отмечает издание, хотя Трамп прямо не заявлял о возможности контроля за движением капитала, инвесторы обеспокоены его непредсказуемой политикой.

Например, эксперты Chatham House предполагают, что администрация Трампа может рассмотреть вариант введения контроля над поступающим в США капиталом с целью ослабления доллара и сокращения торгового дефицита.

Джуди Галст, директор департамента частных клиентов в Henley & Partners, отметила, что примерно четверть ее клиентов рассматривают вариант перевода средств за границу из-за политики нового правительства. Некоторые исследуют возможности получения инвесторских виз в таких странах как Новая Зеландия, другие просто хотят открыть счета в Швейцарии.

"Я слышу много о Швейцарии и Лихтенштейне. Один из сотрудников швейцарского банка рассказал мне, что за последние две недели они открыли 12 новых счетов для американских клиентов", — добавила Галст.

Как подчеркнуло издание, растущий отток капитала может свидетельствовать о потере доверия к экономической политике Трампа. Сначала инвесторы рассчитывали, что его второй срок будет благоприятен для бизнеса благодаря снижению налогов и дерегуляции. Однако вместо этого президент прибег к протекционистским мерам, в частности, ввел 25% пошлину на импорт стали и алюминия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению Трампа все выступающие против пошлин контролируются Китаем.



