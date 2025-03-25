Американские миллионеры на фоне политики Трампа запаниковали: что делают со своим состоянием

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Ткачик Олеся
Ультрабогатые американцы спешно открывают счета в швейцарских банках и переводят сотни миллионов долларов за пределы США. Они опасаются, что администрация Дональда Трампа может ввести ограничения на перемещение капитала.
Миллионеры выводят свои деньги из США
В частности, как сообщает The Telegraph, влиятельные семьи преимущественно из Демократической партии выводят значительные суммы денег за границу как своеобразную страховку от возможных действий республиканского правительства.
К примеру, Роберт Пол, сопредседатель департамента частных клиентов в London and Capital, рассказал, что только за последние несколько недель его компания получила пять больших запросов на переводы средств в размере 40 млн, 30 млн, 30 млн, 100 млн и 50 млн долларов. Он прогнозирует, что таких случаев будет еще больше.
По его словам, клиенты выводят активы с американских брокерских счетов и размещают их в банках Швейцарии, Джерси и Гернси в виде денежных депозитов или трастовых структур.
Впрочем, как отмечает издание, хотя Трамп прямо не заявлял о возможности контроля за движением капитала, инвесторы обеспокоены его непредсказуемой политикой.
Например, эксперты Chatham House предполагают, что администрация Трампа может рассмотреть вариант введения контроля над поступающим в США капиталом с целью ослабления доллара и сокращения торгового дефицита.
Джуди Галст, директор департамента частных клиентов в Henley & Partners, отметила, что примерно четверть ее клиентов рассматривают вариант перевода средств за границу из-за политики нового правительства. Некоторые исследуют возможности получения инвесторских виз в таких странах как Новая Зеландия, другие просто хотят открыть счета в Швейцарии.
Как подчеркнуло издание, растущий отток капитала может свидетельствовать о потере доверия к экономической политике Трампа. Сначала инвесторы рассчитывали, что его второй срок будет благоприятен для бизнеса благодаря снижению налогов и дерегуляции. Однако вместо этого президент прибег к протекционистским мерам, в частности, ввел 25% пошлину на импорт стали и алюминия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению Трампа все выступающие против пошлин контролируются Китаем.
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