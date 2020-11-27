Американские программисты создали программу, которая сообщает человеку о его контакте с больным COVID-19

Американские программисты разработали программу для IPhone, а также владельцев смартфонов с системой Android. С помощью данного ресурса человек может избежать контакта с больным коронавирусом, а также предотвратить распространение инфекции.

ФОТО: Из открытых источников

Эта программа работает с анонимными кодами, которые обозначают мобильные телефоны больных COVID-19 через Bluetooth, и оповещают американцев о возможном контакте с инфицированным человеком. Чтобы оповещение стали активными, пользователю смартфона нужно разрешить доступ программе к данным.

Работает программа так: когда американец получает позитивный тест на коронавирус, ему выдается персональный код, который он должен ввести при запуске телефона. Любой другой смартфон, который был поблизости за предыдущие две недели, по крайней мере 15 минут, получает оповещение, в котором пользователю сообщается о необходимой изоляции. Программа также может отсылать данные в эпидемиологическую службу.

К слову, данная программа пока что запущена только в некоторых американских штатах.

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