Американские СМИ высмеивают Дональда Трампа

Из-за решения президента США о введении новых тарифов американский бизнес лихорадит, а экономические индексы падают несколько дней подряд. Однако, кажется, Трампа не особо волнует эта ситуация, ведь он спокойно играет в гольф и организует громкие мероприятия, которые стали поводом для насмешек у ведущих американских медиа.

Дональд Трамп. Фото: CNN

Минувшие выходные Трамп провел на поле для гольфа. Он сам опубликовал сообщение о том, что выиграл турнир по гольфу, а вскоре подобное сообщение появилось на официальных ресурсах Белого дома.

"Президент выиграл свой второй раунд Чемпионата среди старших клубов сегодня в Юпитере, штат Флорида, и завтра проходит в раунд Чемпионата", – говорится в заявлении.

Эта новость вызвала волну иронических комментариев в американских СМИ. Издание Bulwark саркастически отметило, что после введенных пошлин США находится в "разгаре финансового коллапса", однако в этой ситуации можно найти и "светлую сторону – президент Трамп выиграл турнир по гольфу".

Репортер Аарон Рупар сравнил официальное сообщение Белого дома с заявлениями из Северной Кореи, намекая на культ личности и попытки отвлечь внимание от острых экономических проблем.

Помимо турнира в гольф Трамп также организовал грандиозное празднование для "бизнес-лидеров всех размеров", которые были шокированы новыми тарифами, что "перечеркнуло все их планы".

"Трамп и его кабинет продемонстрировали, что они действительно не в курсе экономического хаоса, из-за них, который охватил всю Америку. В пятницу в Мар-а-Лаго президент организовал ужин по сбору средств для своей главной суперкомпании PAC MAGA Inc. Место за столиком стоило 1 миллион долларов", — сообщает Axios.

Как отмечает издание, такое событие только добавило оснований для критики. Хотя американцы сталкиваются с ростом цен и неопределенностью, политическая элита продолжает фокусироваться на собственных интересах.

Подытоживает ситуацию обозреватель FT, который отметил, что "Трамп принял борьбу со всеми и мы знаем, чем это заканчивается в фильмах о мафии. В скором времени мы увидим, что произойдет в реальной жизни".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что импичмент Трампу пообещал организовать конгрессмен в течение 30 дней.

Также "Комментарии" писали, что Трамп бьет рекорды бездействия. Как он проводит время в должности президента.