Американские военные озабочены связями Маска с Кремлем

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Черновалова Кристина
СМИ сообщают, что основатель SpaceX Илон Маск мог вести регулярные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным с конца 2022 года. Такие новости вызвали волну беспокойства в NASA и американских военных кругах. Об этом сообщает CNN.
Глава NASA призвал расследовать возможные связи Маска с Путиным
Администратор NASA Билл Нельсон считает, что нужно провести расследование, чтобы выяснить, не получил ли Маск доступ к конфиденциальной информации, которую могут использовать против США.
По данным CNN, Маск обсуждал с Путиным разные темы, включая личные вопросы, бизнес и геополитическую ситуацию. Это вызывает опасения из-за того, что компания SpaceX, возглавляемая Масками, активно сотрудничает с NASA и американскими военными, получая доступ к важным правительственным данным.
В прошлом году некоторые американские чиновники уже выражали свои опасения по поводу контактов Маска с такими странами, как Россия. Однако разведывательные службы осторожно подходят к этой теме, поскольку она касается гражданина США, пояснил один из чиновников.
Правительственные представители США признают, что знание об этих контактах является хорошо охраняемой тайной. Однако несколько нынешних и бывших чиновников из США, Европы и России подтвердили, что переговоры между Маском и Путиным действительно имели место.
Официальная позиция Кремля прозвучала от Дмитрия Пескова, заявившего, что между Маском и Путиным был только один телефонный разговор, во время которого обсуждали космос и технологии. Однако такие заявления не снимают вопросов о подлинной сущности этих контактов.
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