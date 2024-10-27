Американские военные озабочены связями Маска с Кремлем

СМИ сообщают, что основатель SpaceX Илон Маск мог вести регулярные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным с конца 2022 года. Такие новости вызвали волну беспокойства в NASA и американских военных кругах. Об этом сообщает CNN.

Глава NASA призвал расследовать возможные связи Маска с Путиным

Администратор NASA Билл Нельсон считает, что нужно провести расследование, чтобы выяснить, не получил ли Маск доступ к конфиденциальной информации, которую могут использовать против США.

По данным CNN, Маск обсуждал с Путиным разные темы, включая личные вопросы, бизнес и геополитическую ситуацию. Это вызывает опасения из-за того, что компания SpaceX, возглавляемая Масками, активно сотрудничает с NASA и американскими военными, получая доступ к важным правительственным данным.

“Я не знаю, правдива ли эта история. Я думаю, что его следует расследовать. Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России были многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это должно вызывать беспокойство, в частности, у NASA, Министерства обороны, некоторых разведывательных служб”, – заявил Билл Нельсон.

В прошлом году некоторые американские чиновники уже выражали свои опасения по поводу контактов Маска с такими странами, как Россия. Однако разведывательные службы осторожно подходят к этой теме, поскольку она касается гражданина США, пояснил один из чиновников.

Правительственные представители США признают, что знание об этих контактах является хорошо охраняемой тайной. Однако несколько нынешних и бывших чиновников из США, Европы и России подтвердили, что переговоры между Маском и Путиным действительно имели место.

Официальная позиция Кремля прозвучала от Дмитрия Пескова, заявившего, что между Маском и Путиным был только один телефонный разговор, во время которого обсуждали космос и технологии. Однако такие заявления не снимают вопросов о подлинной сущности этих контактов.