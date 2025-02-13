Американские войска все же могут отправиться в Украину: когда это произойдет

Существует вероятность, что американские военные могут присутствовать в Украине, но не как миротворцы, а в рамках охраны объектов, связанных с общей американо-украинской добычей редкоземельных металлов на украинской территории, считает член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии Станислав Желиховский.

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"Мы знаем позицию Трампа, который не поддерживает отправку американских войск в Украину, но в то же время не против добычи украинских ресурсов. И вопрос: кто обеспечит безопасность? Будут ли американцы добывать металлы в Украине, а европейцы их охранять? Это выглядит нелогично", — сказал Желиховский в интервью телеканалу.

Политолог считает, что Америка может взять на себя другую роль в обеспечении безопасности Украины.

"Европейские войска могут быть официально размещены, а американцы — возможно, на коммерческой основе. И я не исключаю, что американские военные могут быть вовлечены в охрану месторождений, но это не будет миротворческая миссия, а скорее защита объектов добычи", — отметил он.

Также, по словам Желиховского, подобные практики уже применялись в мире.

"Чтобы это не нарушило, скажем, возможное соглашение между Украиной и Россией о прекращении огня, американцы могут участвовать в таком формате. Это лишь мои предположения, но кажется, что США ведут достаточно осторожную игру, и Трамп понимает все эти риски. Поэтому стратегическое внимание на Украине, особенно если это будет отвечать ее коммерческим интересам", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", политический философ, преподаватель Карлового университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов высказался по поводу вероятности размещения войск стран НАТО на линии разграничения после завершения войны в Украине.