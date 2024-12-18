Американские «ястребы» дают заднюю: что ждет Украину в ближайшие месяцы

Со сменой власти в Соединенных Штатах и приходом в президентство Дональда Трампа, перспектива дальнейшей военной помощи Украине от США становится все более неуверенной. Даже среди традиционных союзников Украины в Конгрессе растут сомнения в целесообразности такой поддержки, сообщает The New York Times.

США и Украина

В публикации говорится, что через несколько недель после победы Трампа на выборах некоторые из наиболее активных сторонников финансирования военных действий в Украине среди республиканцев стали менять свою риторику, пытаясь приспособиться к позиции будущего президента, хотя в то же время отмечают важность поддержки самой Украины.

Согласно данным NYT, в Конгрессе постепенно ослабляется поддержка финансирования войны в Украине. Это происходит под влиянием ультраконсервативного и изоляционистского крыла Республиканской партии, поддерживаемого Трампом. Его представители призывают перенаправить выделенные для Украины средства на другие приоритеты, такие как помощь Израилю или внутренние проекты, например, укрепление границ США.

Ожидается, что после инаугурации Трамп получит контроль над несколькими миллиардами долларов, предназначенными для Украины, но еще не использованными. Некоторые республиканцы уже сейчас пытаются избегать острых дискуссий по поводу будущей зависимости Украины от американской помощи, надеясь, что эти вопросы потеряют актуальность.

В то же время, даже те, кто раньше поддерживал значительные объемы военной помощи, меняют свою позицию. К примеру, сенатор Линдси Грэм, приближенный к Трампу, дистанцируется от идеи увеличения военной поддержки. В то же время он одобряет предложение предоставлять Украине кредиты как "умную альтернативу".

"Я думаю, что сейчас самое время предложить конструктивные, творческие решения, чтобы положить конец этой войне", — сказал Грэм, когда его спросили, будет ли он и дальше поддерживать идею отправки Украине десятков миллиардов долларов, как он делал это раньше.

По мнению республиканца Дэна Креншоу из Техаса, сторонники военной помощи Украине вынуждены сбавлять активность из-за давления со стороны сторонников Трампа.

Несмотря на это, в Сенате остаются ключевые фигуры, продолжающие выступать за поддержку Украины. В частности, лидер республиканцев Митч Макконнелл и будущий глава Комитета по ассигнованиям Сьюзан Коллинз. Однако, как отмечает NYT, их влияние на других членов партии может оказаться ограниченным на фоне новой политики, которую задает Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, когда Трамп получит власть, то может сократить помощь Украине.



