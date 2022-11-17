Американский генерал Милли сделал новое заявление об освобождении Крыма

Освободить Крым с помощью военных методов – маловероятно, такого мнения придерживается глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Марк Милли. Об этом сообщают в Telegram-канале BBC News .

Марк Милли (фото из открытых источников)

Американский военный генерал, проводя пресс-конференцию, где подытожил итоги "Рамштайна", поделился личными видениями относительно военной доктрины РФ в нынешней войне.

"Россия решила использовать время для перегруппировки сил. В то же время они проводят кампанию террора, причиняя максимум страданий украинскому мирному населению, чтобы подорвать боевой дух украинцев", — отметил Милли.

При этом, по словам начальника Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, низка вероятность того, что ВСУ потеснит российских военнех , в частности, из Крыма. Он убежден, что у РФ на украинской территории "значительная боевая сила".

"Политическое решение с уходом россиян из Крыма может быть. Это возможно", — подытожил военнослужащий США.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Данилов отреагировал на слова американского генерала о потерях ВСУ в 100 тысяч человек. Алексей Данилов прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о потерях украинской армии в 100 тысяч убитых и раненых. Секретарь СНБО сказал, что данная информация не совсем соответствует действительности. Отметим, что ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил агентству Reuters, что потери российской армии в Украине превысили уже 100 тысяч убитыми и ранеными. Следовательно, вероятно, что украинские Вооруженные силы понесли такие же потери.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!